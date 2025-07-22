Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пентагон оголосив про виведення морпіхів з Лос-Анжелеса

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон оголосив про виведення морпіхів з Лос-Анжелеса
Близько 700 морпіхів були відряджені на службу до Каліфорнії
фото: АР

Міністр розпорядився передислокувати 700 морських піхотинців

Пентагон оголосив про завершення розгортання близько 700 морських піхотинців в Лос-Анджелесі, які були відряджені для захисту федеральної власності та персоналу під час хвилі протестів проти імміграційних рейдів адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Reuters».

Повідомляється, що минулого тижня Пентагон розпорядився вивести близько половини з 4 тис. військовослужбовців Національної гвардії, які були також направлені до Лос-Анджелеса..

«З поверненням стабільності до Лос-Анджелеса міністр розпорядився передислокувати 700 морських піхотинців, чия присутність чітко дала зрозуміти: беззаконня не буде терпітися», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Як зазначає агенство, у червні цього року президент Трамп направив морпіхів і Нацгвардію до Лос-Анджелесу без дозволу губернатора, що спричинило критику політиків і юридичні питання щодо застосування військових на території США.

Незважаючи на юридичні оскарження, апеляційний суд США дозволив Трампу зберегти контроль над Національною гвардією Каліфорнії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа наказала відправити близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса для підтримки військ Національної гвардії. 

Тоді повідомлялось, що морські піхотинці не братимуть участі в правоохоронній діяльності, якщо президент не застосує Закон про боротьбу з повстанням, який дозволить їм придушувати насильство.

Як відомо, місто Лос-Анджелес було охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа.

У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат.

Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений.

Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

Дональд Трамп запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. У відповідь губертатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що звернеться до суду з позовом на президента США Дональда Трампа

Читайте також:

Теги: США протест Пентагон морська піхота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США стверджує, що останні американські удари знищили ядерні об’єкти Ірану
Трамп звинуватив американські ЗМІ у поширенні «фейкових» новин про удар по Ірану
25 червня, 09:28
США мають на озброєнні 19 одиниць B-2 Spirit
Американські парламентарі пропонують передати Ізраїлю літак, який бомбардував Іран
3 липня, 09:53
Конфлікт між Маском і Трампом триває
Трамп запропонував Маску «згорнути бізнес» і повернутися до ПАР
1 липня, 11:22
Салма Насурдін і Шенай Айні були затримані 15 травня 2024 року на території Каліфорнійського університету в Ірвайні під час розгону протестного табору
У США мусульманки подали до суду через примусове зняття хіджабів після арешту
3 липня, 06:29
Сполучені Штати планують збільшити кількість перехоплювачів Patriot у чотири рази
США витратять понад $1,3 млрд на ракети для Patriot – Bloomberg
9 липня, 18:56
Като: Японія вважає, що мита не є найкращим інструментом для усунення надмірного дисбалансу поточних рахунків
Міністр фінансів Японії розкритикував мита Трампа
18 липня, 05:17
Іран стверджує, що небезпека може чатувати Трампа на пляжі
«Удар безпілотником у пупок»: радник лідера Ірану накинувся із погрозами на Трампа
10 липня, 16:29
Келлога на вокзалі хустрів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Києва з офіційним візитом
14 липня, 09:27
Китай реагуватиме на санкції ЄС
Пекін заявив, що рішуче відповість на 18-й пакет санкцій ЄС
Вчора, 14:25

Соціум

Пентагон оголосив про виведення морпіхів з Лос-Анжелеса
Пентагон оголосив про виведення морпіхів з Лос-Анжелеса
У Британії двоповерховий автобус з пасажирами врізався в міст: є постраждалі
У Британії двоповерховий автобус з пасажирами врізався в міст: є постраждалі
Які країни світу заробляють на туризмі найбільше: інфографіка
Які країни світу заробляють на туризмі найбільше: інфографіка
У Підмосков’ї російська ППО знищила житловий будинок
У Підмосков’ї російська ППО знищила житловий будинок
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
28K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
5872
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
5720
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
5367
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua