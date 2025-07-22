Пентагон оголосив про виведення морпіхів з Лос-Анжелеса

Близько 700 морпіхів були відряджені на службу до Каліфорнії

Міністр розпорядився передислокувати 700 морських піхотинців

Пентагон оголосив про завершення розгортання близько 700 морських піхотинців в Лос-Анджелесі, які були відряджені для захисту федеральної власності та персоналу під час хвилі протестів проти імміграційних рейдів адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Reuters».

Повідомляється, що минулого тижня Пентагон розпорядився вивести близько половини з 4 тис. військовослужбовців Національної гвардії, які були також направлені до Лос-Анджелеса..

«З поверненням стабільності до Лос-Анджелеса міністр розпорядився передислокувати 700 морських піхотинців, чия присутність чітко дала зрозуміти: беззаконня не буде терпітися», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Як зазначає агенство, у червні цього року президент Трамп направив морпіхів і Нацгвардію до Лос-Анджелесу без дозволу губернатора, що спричинило критику політиків і юридичні питання щодо застосування військових на території США.

Незважаючи на юридичні оскарження, апеляційний суд США дозволив Трампу зберегти контроль над Національною гвардією Каліфорнії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа наказала відправити близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса для підтримки військ Національної гвардії.

Тоді повідомлялось, що морські піхотинці не братимуть участі в правоохоронній діяльності, якщо президент не застосує Закон про боротьбу з повстанням, який дозволить їм придушувати насильство.

Як відомо, місто Лос-Анджелес було охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа.

У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат.

Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений.

Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

Дональд Трамп запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. У відповідь губертатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що звернеться до суду з позовом на президента США Дональда Трампа