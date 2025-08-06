Трамп прийме у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії – Reuters
Прогнозується, що Алієв та Пашинян у Вашингтоні за посередництва Трампа підпишуть меморандум
У п’ятницю, 8 серпня президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Про це повідомляє азербайджанське видання Minval, передає «Главком».
Згідно з оприлюдненою програмою (час за Вашингтоном):
- о 14:30 – прийом прем’єр-міністра Вірменії;
- о 15:20 – переговори з президентом Азербайджану;
- о 16:00 – спільна заява Трампа, президента Алієва й прем’єра Пашиняна.
Прогнозується, що Алієв та Пашинян у Вашингтоні за посередництва Трампа підпишуть меморандум про наміри укласти мирний договір між Азербайджаном і Вірменією.
Агенство Reuters підтверджує з посиланням на джерела, що Трамп прийматиме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі.
Інші джерела підтверджують, що в Вашингтоні планується підписання саме меморандуму про розуміння, а не прямий мирний договір.
Як відомо, у березні 2025 року Вірменія та Азербайджан погодили текст попереднього мирного договору, однак знакова угода досі не підписана.
На зустрічі політики підтвердили, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для розв'язання всіх питань щодо нормалізації, і домовились на цій основі продовжувати такий діалог.
Алієв та Пашинян оцінили прогрес у процесі розмежування кордону між країнами й доручили відповідним державним комісіям продовжити таку роботу. Окрім цього політики погодилися продовжити заходи зміцнення довіри між країнами.