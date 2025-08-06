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Трамп прийме у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп прийме у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії – Reuters
У березні 2025 року Вірменія та Азербайджан погодили текст попереднього мирного договору
фото: ЕРА

Прогнозується, що Алієв та Пашинян у Вашингтоні за посередництва Трампа підпишуть меморандум

У п’ятницю, 8 серпня президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Про це повідомляє азербайджанське видання Minval, передає «Главком».

Згідно з оприлюдненою програмою (час за Вашингтоном):

  • о 14:30 – прийом прем’єр-міністра Вірменії;
  • о 15:20 – переговори з президентом Азербайджану;
  • о 16:00 – спільна заява Трампа, президента Алієва й прем’єра Пашиняна.

Прогнозується, що Алієв та Пашинян у Вашингтоні за посередництва Трампа підпишуть меморандум про наміри укласти мирний договір між Азербайджаном і Вірменією.

Агенство Reuters підтверджує з посиланням на джерела, що Трамп прийматиме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі.

Інші джерела підтверджують, що в Вашингтоні планується підписання саме меморандуму про розуміння, а не прямий мирний договір.

Як відомо, у березні 2025 року Вірменія та Азербайджан погодили текст попереднього мирного договору, однак знакова угода досі не підписана. 

На зустрічі політики підтвердили, що двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для розв'язання всіх питань щодо нормалізації, і домовились на цій основі продовжувати такий діалог.

Алієв та Пашинян оцінили прогрес у процесі розмежування кордону між країнами й доручили відповідним державним комісіям продовжити таку роботу. Окрім цього політики погодилися продовжити заходи зміцнення довіри між країнами.

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Теги: Меморандум Азербайджан Вірменія переговори США Дональд Трамп

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