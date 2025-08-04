«Нафтогаз» стягне з РФ понад $5 млрд за активи в Криму

Компанія ініціювала арбітраж проти Росіі ще у 2016 році, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення майна в Криму

НАК «Нафтогаз» отримала дозвіл Районного суду Відня на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії на суму понад $5 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт компанії.

Зокрема, суд дозволив накласти обтяження на понад 20 об’єктів нерухомості Росії в Австрії, загальна вартість яких перевищує 120 млн євро. У майбутньому ці активи планують продати через аукціон.

«Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи групи «Нафтогаз» в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. Росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз» України Сергій Корецький.

Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз» ініціював арбітраж проти Росії ще у 2016 році, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення майна в Криму. У квітні 2023 року трибунал у Гаазі зобов’язав Росію виплатити понад 5 млрд доларів США. Попри це, Росія відмовляється виконати рішення, тому компанія розпочала кампанію зі стягнення активів за кордоном. Основна мета процедури – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.

Нагадаємо, нещодавно група «Нафтогаз» повідомила, що починає процес виконання арбітражного рішення проти «Газпрому» на $1,37 млрд, отриманого компанією 20 червня 2025 року. Зокрема, ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених «Нафтогазом». Паралельно група компанія продовжила процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – про виплату Росією $5 млрд компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму у 2014 році.

Додамо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про оформлення на посади компанії «Нафтогаз Україна» охорони та домашнього персоналу колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова під час його керівництва. Відповідні посади передбачали зарплатню в розмірі не менше 300 тис. грн на місяць та бронювання від мобілізації.