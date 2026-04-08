Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
Ізраїль погодився на перемир’я під тиском союзницьких домовленостей
фото: Reuters

Ізраїль неохоче підтримав перемир’я

Ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними тимчасовою угодою про припинення вогню між США та Іраном, попри офіційну згоду дотримуватися домовленостей. За даними західних ЗМІ, ізраїльське керівництво не повністю задоволене домовленостями, оскільки вважає, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів, пише «Главком».

Джерело AP зазначає, що Ізраїль має ще низку цілей, які планував досягти у межах військових дій.

«Ізраїль хотів би досягти більшого у війні з Іраном», – повідомило джерело AP.

Попри це, за даними CNN, Ізраїль погодився дотримуватися перемир’я, зважаючи на позицію президента США Дональда Трампа.

«Ізраїль виконуватиме умови угоди, але робить це неохоче, оскільки має ще невиконані завдання», – зазначає співрозмовник. Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підкреслював, що рішення зрештою залежать від США.

Зауважимо, що Іран підтвердив можливість часткового відкриття Ормузької протоки під час двотижневого перемир'я зі США та Ізраїлем. Світові ціни на нафту різко знизилися після заяв.

Як повідомлялось, Вища рада національної безпеки Ірану оприлюднила заяву, в якій оголосила про «історичну перемогу» у війні проти США та їхніх союзників, а також повідомила про досягнення ключових домовленостей

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході. 

Згодом стало відомо, що Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом.

