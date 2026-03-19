У Литві посланець Трампа провів таємну зустріч, про яку мовчали, щоб не зірвати переговори з Лукашенком

Про зустрічі у Литві раніше не афішували через можливу «чутливу реакцію» з боку Олександра Лукашенка





Напередодні поїздки до Мінська спецпосланець Сполучених Штатів Америки з питань Білорусі Джон Коул зустрівся у Вільнюсі не лише з прем'єр-міністром Литви Інгою Ругінене, а й з іншими політиками. Вони обговорювали з американським посланцем небажання Литви співпрацювати на політичному рівні з режимом Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Повідомляється, що Джон Коул зустрівся у Вільнюсі з депутатами Сейму Литви Ігнасом Вегелі та Рімасом Янкунасом , а також депутатом Європарламенту Пятрасом Гражулісом. Останній повідомив, що обговорював із представником Трампа небажання Литви співпрацювати на політичному рівні з білоруською владою. Він заявив, що Мінськ чинить тиск на Вільнюс, закликаючи розпочати діалог на рівні міністрів, проте Литва відмовляється це робити.

Тиск проявляється, зокрема, у відправленні повітряних куль із контрабандою через кордон, які час від часу порушують роботу Вільнюського аеропорту, а також у затриманні литовських вантажівок та напівпричепів.

«Ми домовилися сильно не афішувати цю зустріч, бо Олександр Лукашенко дуже чутливо реагує. Ми обговорили всі найактуальніші сьогодні проблеми – відносини з Білоруссю, відмову литовської сторони сформувати делегацію – та вести переговори на політичному рівні для вирішення всіх питань», – зазначив Гражуліс.

Гражуліс також заявив, що у нього склалося враження, що затримані білоруською владою литовські вантажівки можуть бути звільнені. Крім того, за його словами, Джон Коул «висловив надію віддалити режим Лукашенка від Володимира Путіна, хоча поки що не зрозуміло, як це можна буде зробити».

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Це вже черговий раунд білорусько-американських контактів. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

До слова, США змогли домовитися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про звільнення понад 250 політичних в’язнів, поєднавши переговори про послаблення санкцій із несподіваною темою – препаратом для схуднення Zepbound. Про це з посиланням на спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула повідомляє The Wall Street Journal.