Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Україна має єдину роль – статиста

Після того, як Москва і, можливо, Пекін не пустили Лукашенка на саміт миру, здавалося, що стосунки США-Білорусь мають погіршитися. Але не змінилося нічого. І американці знімають санкції з Білорусі.

• 1 •

Вже зараз можна точно говорити: головна ціль США – калійні добрива. Вони є ключем до потепління стосунків з Білоруссю. Все інше вторинне. Справа в тому, що Білорусь до 2022 року входила в топ-3 експортерів калію (перші Канада, далі порівну Росія та Білорусь). США. З 2022 року США стали залежними (80%) від дорожчого імпорту з Канади.

• 2 •

Ціль США номер 1 – не лише відкрити імпорт білоруського калію, а й увійти в розробку калійних родовищ і виробництва на території Білорусі. І це основна гра американської дипломатії.

• 3 •

Лукашенко явно зацікавлений в цьому, але поки він критично залежний від Москви та Пекіна, які явно будуть проти цього сценарію. Адже цей сценарій, на другому етапі передбачатиме збільшення політичного впливу в республіці. Особливо на фоні розмов про транзит влади.

• 4 •

Зараз варто дивитися за тим чи почнеться американський тиск на Литву та Польщу з приводу відкриття транзиту калію. Без цього, зняття санкцій з Білоруського калію не має значення.

Простіше кажучи, США поки показують Лукашенку морквинку. Далі почнеться більш серйозна гра по допуску американців до розробки калію.

• 5 •

Ми у цій грі лише статисти. Важливо усвідомлювати цю роль і чекати слушного моменту, щоб отримати інше амплуа.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна США росія санкції Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС хоче отримати запевнення, що Трамп не використає інші законодавчі лазівки для запровадження нових зборів
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
20 лютого, 20:37
ISW вважає, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки на півночі Сумської області
ISW викрив масштабну брехню Генштабу РФ про «успіхи» на фронті
21 лютого, 11:53
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
23 лютого, 11:22
Президент США Дональд Трамп заявив, що війни можна вести використовуючи тільки наявні запаси
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США
3 березня, 09:09
Російське військове командування постійно встановлює нереалістичні терміни, які російські війська не дотримуються
Наступ на Одесу: аналітики ISW розкрили амбітні плани Кремля
4 березня, 05:33
У Росії слова Хрущової про Крим викликали резонанс
РФ внесла правнучку Хрущова до списку іноагентів
13 березня, 18:27
Подальші польоти США, кількість яких перевищує звичайну, можуть бути заборонені, якщо вони будуть пов’язані з війною в Ірані
Швейцарія заблокувала частину військових польотів США через війну в Ірані
15 березня, 00:26
Центр міста Анкоридж розташований на прибережній рівнині між затокою Кука та горами Чугач на Алясці
США вперше з 2019 року продають права на видобуток нафти та газу на Алясці
18 березня, 23:28
Ілля Ремесло розчарувався в Путіні
«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу
18 березня, 21:45

США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?
США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Війна на Близькому Сході. У Трампа немає хороших карт і це наша проблема
Війна на Близькому Сході. У Трампа немає хороших карт і це наша проблема
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
Трамп знову робить ставку на Росію: енергетична шахова партія проти Китаю
Трамп знову робить ставку на Росію: енергетична шахова партія проти Китаю
Чому Тегеран обстрілює всіх, до кого може дотягнутися?
Чому Тегеран обстрілює всіх, до кого може дотягнутися?

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
18 березня, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua