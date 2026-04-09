Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук

Колишня посадовиця обвинувачується у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України

Київський районний суд Полтави оголосив у розшук міського голову Слов’янська Донецької області у 2010-2014 роках Нелю Штепу, обвинувачену у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Під час судового засідання 6 квітня прокурор оголосив клопотання про розшук обвинуваченої. Він пояснив, що Штепа систематично не відвідує судові засідання. Також наразі невідоме її місцеперебування.

Феміда, задовольняючи клопотання прокурора, доручила Слов’янському відділу поліції виконати ухвалу про розшук Нелі Штепи. Крім цього, правоохоронці у разі затримання обвинуваченої повинні її доставити до Полтави у приміщення суду для розгляду справи.

Окремо суд зазначив, що саме провадження у справі Штепі зупинено до розшуку обвинуваченої. Варто наголосити: Неля Штепа майже два роки не відвідує судові засідання; замість неї туди ходять її захисники.

Додамо, що цього року Нелі Штепі виповниться 66 років. Розгляд її кримінальної справи триває з 2014 року.

Як повідомляв «Главком», на початку цього року комісійна судово-медична експертиза виявила онкологічне захворювання у колишньої міської голови Слов’янська Донецької області Нелі Штепи. У суді адвокат обвинуваченої стверджував, що його клієнтка має важке онкологічне захворювання; лікування здійснюється шляхом проведення курсів поліхіміотерапії. Також зафіксовано тимчасові функціональні обмеження обвинуваченої під час проведення лікування та у періоди гострих побічних ефектів хвороби.

До повномасштабної війни справу Штепи розглядав Орджонікідзевський районний суд Харкова. Головуюча суддя Олена Глібко встигла провести допит Штепи та заслухати свідків.

У березні 2022 року Голова Верховного суду ухвалив розпорядження про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану. Після чого справу Штепи забрали у судді Глібко і передали на розгляд до Київського районного суду Полтави.

У квітні 2023 року суддя Олена Глібко пішла у відставку за власним бажанням.

На засіданні 9 лютого 2021 року Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Стверджувала, що не організовувала жодних сепаратистських заходів на підтримку «ДНР» (за словами Штепи, їх проводили місцеві соціалісти і комуністи). Натомість 5 березня 2014 року організувала мітинг «Слов’янськ – за Україну», який її попросив провести тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Більше того за 12 днів до захоплення Слов’янську Штепа надіслала 72 телеграми на адреси центральної влади щодо реагування на ситуацію, що склалася.