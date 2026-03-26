«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини

Зеленський зізнався, у чому Київ та США не можуть дійти згоди

Президент України не бачить від Росії щирого бажання закінчення війни

Президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Le Monde.

За словами президента, Сполучені Штати Америки вважають, що Путін справді хоче завершення війни. Україна ж наполягає: жодного щирого бажання зупинити агресію з боку Росії немає.

«Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди», – заявив Володимир Зеленський.

Київ вимагає посилення тиску, щоб змусити ворога капітулювати. Натомість у Вашингтоні побоюються «зайвих» санкцій чи кроків, вважаючи, що Росія і так готова до миру.

«Коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск», – додав президент.

Нагадаємо, президент спрогнозував, чи почне РФ масову мобілізацію. За його словами, зараз РФ втрачає просто страшну кількість людей – 30-35 тис. людей на місяць.

Український лідер також спрогнозував, чи ухвалить Кремль рішення про початок масштабної мобілізації. «Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші», – пояснив він.

«Главком» писав, що росіяни масово намагаються оформити закордонні паспорти та витяг з реєстрів, побоюючись закриття кордонів та початку нової хвилі мобілізації, про яку дедалі частіше говорять у соцмережах. Ситуація загострилася після того, як з'явилася інформації про черговий етап призову вже найближчим часом. Через це у відділеннях міграційної служби в Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську утворилися величезні черги.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз зробила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард.

За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.