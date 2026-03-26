«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини

Лариса Голуб
glavcom.ua
glavcom.ua
фото: Офіс президента України

Президент України не бачить від Росії щирого бажання закінчення війни

Президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Le Monde.

За словами президента, Сполучені Штати Америки вважають, що Путін справді хоче завершення війни. Україна ж наполягає: жодного щирого бажання зупинити агресію з боку Росії немає.

«Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди», – заявив Володимир Зеленський.

Київ вимагає посилення тиску, щоб змусити ворога капітулювати. Натомість у Вашингтоні побоюються «зайвих» санкцій чи кроків, вважаючи, що Росія і так готова до миру.

«Коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск», – додав президент.

Нагадаємо, президент спрогнозував, чи почне РФ масову мобілізацію. За його словами, зараз РФ втрачає просто страшну кількість людей – 30-35 тис. людей на місяць.

Український лідер також спрогнозував, чи ухвалить Кремль рішення про початок масштабної мобілізації. «Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші», – пояснив він.

«Главком» писав, що росіяни масово намагаються оформити закордонні паспорти та витяг з реєстрів, побоюючись закриття кордонів та початку нової хвилі мобілізації, про яку дедалі частіше говорять у соцмережах. Ситуація загострилася після того, як з'явилася інформації про черговий етап призову вже найближчим часом. Через це у відділеннях міграційної служби в Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську утворилися величезні черги.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз зробила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард.

За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

Читайте також:

Читайте також

У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
19 березня, 13:10
Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
16 березня, 02:57
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
11 березня, 04:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 727 танків
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 березня, 07:49
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
3 березня, 08:35
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
2 березня, 01:32
Ситуація на Близькому Сході стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна та відплата. Чому іранці бомблять Емірати та чого очікувати Україні Тема №1
1 березня, 22:00
У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення
Після ворожих обстрілів п’ять областей залишаються без світла – Міненерго
27 лютого, 12:14

Політика

«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини
«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини
Сибіга заявив про розірвання понад сотні договорів із агресором та союзниками
Сибіга заявив про розірвання понад сотні договорів із агресором та союзниками
Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах
Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах
Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico
Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico
Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї
Лукашенко вперше прибув до Північної Кореї
Президент Куби розкрив деталі переговорів зі США
Президент Куби розкрив деталі переговорів зі США

Новини

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
