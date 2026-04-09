Молдова нарахувала десятки порушень неба з боку РФ: подробиці

Молдова з 2022 року повідомила про 54 порушення авіапростору ракетами та дронами РФ

Ракети і дрони залітали по всій країні, частину з них знаходили з вибухівкою

З початку повномасштабної війни Росії проти України, з лютого 2022 року, Молдова зафіксувала 54 випадки порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання NewsMaker.

Кожен такий інцидент ретельно фіксується і аналізується. «Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці», – повідомили у виданні.

Інциденти відбувалися по всій території країни. Порушення фіксували як у північних регіонах, так і в центральній частині та на півдні, а також на території Придністров’я.

Зокрема, ракети і дрони залітали у райони Окниці, Бричан, Сорок, Єдинця, Ришкань, Оргєєва, Криулень, Теленештів, Ставчен, Дрокії, Тудори, Паланки, Крокмазу, Каушан, Тараклії, Етулії, Чадир-Лунги, а також Тирасполя, Бендер, Ковбасної та Кам’янки.

Окремо повідомляється, що щонайменше дев’ять разів на території країни знаходили дрони або їхні уламки з вибухівкою. У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що через ці інциденти неодноразово викликали російських дипломатів.

Зокрема, колишнього посла Росії Олега Васнєцова викликали тричі, а чинного посла Олега Озерова – чотири рази. У відомстві наголосили, що продовжують відстежувати ситуацію та інформувати міжнародних партнерів про кожен випадок.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

