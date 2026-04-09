Молдова нарахувала десятки порушень неба з боку РФ: подробиці

glavcom.ua
фото: newsmaker

Ракети і дрони залітали по всій країні, частину з них знаходили з вибухівкою

З початку повномасштабної війни Росії проти України, з лютого 2022 року, Молдова зафіксувала 54 випадки порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання NewsMaker.

Кожен такий інцидент ретельно фіксується і аналізується. «Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці», – повідомили у виданні.

Інциденти відбувалися по всій території країни. Порушення фіксували як у північних регіонах, так і в центральній частині та на півдні, а також на території Придністров’я.

Зокрема, ракети і дрони залітали у райони Окниці, Бричан, Сорок, Єдинця, Ришкань, Оргєєва, Криулень, Теленештів, Ставчен, Дрокії, Тудори, Паланки, Крокмазу, Каушан, Тараклії, Етулії, Чадир-Лунги, а також Тирасполя, Бендер, Ковбасної та Кам’янки.

Окремо повідомляється, що щонайменше дев’ять разів на території країни знаходили дрони або їхні уламки з вибухівкою. У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що через ці інциденти неодноразово викликали російських дипломатів.

Зокрема, колишнього посла Росії Олега Васнєцова викликали тричі, а чинного посла Олега Озерова – чотири рази. У відомстві наголосили, що продовжують відстежувати ситуацію та інформувати міжнародних партнерів про кожен випадок.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

До слова, влада Молдови дозволила мережі заправок «Лукойл» тимчасово відновити роботу через загрозу дефіциту пального в країні. Рішення ухвалили після того, як значна частина автозаправних станцій, що працюють під брендом Lukoil-Moldova, припинила діяльність. У зв’язку з цим влада вирішила тимчасово пом’якшити обмеження для компанії, щоб уникнути перебоїв із постачанням пального.

