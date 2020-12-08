Українська влада вважає, якщо ти ФОП – значить вже винуватий

Малих і середніх підприємців цінують там де влада – це сервіс для населення. Але не в Україні

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В Украине почти 2 млн ФОПов. Они дают работу 3 млн людей и создают класс самообеспеченных граждан.

В развитых странах с мудрыми правительствами этот социальный слой людей ценят и оберегают. Они обеспечивают экономическую и социальную стабильность государства. Мудрая власть этих стран делает все чтобы создать условия численного увеличения этой социальной прослойки граждан.

Например в грузинском налоговом кодексе они выделены в отдельную категорию - микробизнес. И государство не собирает с микробизнеса налогов. В Грузии считают, что это самообеспечивающие себя граждане, которые помогают грузинскому государству, снимая с него нагрузку платежей по социальной помощи, по необходимости платить им и их семьям субсидии и прочии дотации. А малый бизнес облагается налогом от 3% до 5 %, не более. В Грузии вообще очень простая и необременительная система налогообложения для любого вида предпринимателей. Всего не более пяти видов налогов. Это наследие воплощения идей Бендукидзе

Мелких и средних предпринимателей ценят там где власть – это сервис для населения. Но не в Украине.

Наша власть – это власть фискалов. Их идеология мало чем отличается от партократов времен совка. Наши властные деятели считают что предпринимательство – преступно. Эти ФОПы имеют наглость зарабатывать деньги и укрывать налоги. Они занимаются контрабандой. Их нужно контролировать и установить над ними государственный рекет, чтобы любой государственный чиновник регулярно мог снимать с них мзду с максимальным удобством для себя.

Кому нужны кассовые аппараты? Предпринимателям? Они создают удобную среду для развития бизнеса ? Нет. Они нужны налоговикам. Для их комфорта, для их благополучия и для их коррупционного давления на ФРПов

Статистика говорит, что к контрабанде могут по роду своей деятельности быть причастными не более 2% украинских ФОПов. И не все из этих двух процентов занимаются контрабандой. А в схемах ухода от налогов подозреваются не более 3% ФОПов. И тоже, этим занимаются не все из этих трёх процентов.

Но наши фискалы в правительстве считают если ты ФОП – значит ты уже виновен.

В чем дурость обязать всех ФОПов приобрести кассовые аппараты и вести все денежные расчеты через него? Кассовый аппарат это оборудование необходимое для торговли в магазине. Владельцы магазинов и так имеют такие аппараты. А для швеи по ремонту одежды, парикмахеру, косметологу или частному сантехнику он не нужен. Он нужен налоговику для контроля за их предпринимательской деятельностью. Хотя подавляющее большинство из них и так сегодня исправно платят налоги. Но им предлагают за свой счёт купить дорогой ошейник, надеть на свой бизнес и поводок отдать в руки целой своры чиновников. Все это создание ещё одной плантации, где будет процветать и властвовать коррупция налоговиков, разного рода инспекторов, пожарников и ментов.

В итоге ФОПы получают давление коррумпированного госаппарата, протестуют и уходят в тень

Когда мы избавимся от подобных реформаторов-гетманцевых во власти? Когда к управлению страной прийдут наши бендукидзе? Снова нужно идти на налоговый майдан?

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