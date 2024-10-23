Існуюча система прайс-кепів може ускладнити торгівлю «зеленою» енергією за моделлю Feed-in-Premium – Енергетичне Співтовариство

Раніше низка представників відновлюваної енергетики виступили за скасування або підвищення граничних цін на ринку електроенергії України до європейського рівня

Співтовариство звертає увагу на нестабільність цін та вплив непередбачуваних регуляторних рішень

Енергетичне Співтовариство висловило занепокоєння щодо потенційних складнощів, які можуть виникнути у виробників відновлюваної енергії, що торгуватимуть за моделлю Feed-in-Premium. Про це йдеться в Огляді енергетичного ринку України.

За моделлю Feed-in-Premium представники ВДЕ продаватимуть електроенергію на ринку за ринковими цінами.

Водночас ці виробники матимуть право на компенсацію від «Гарантованого покупця» у вигляді різниці між «зеленим» тарифом та аукціонною/ринковою ціною.

Однак, Співтовариство звертає увагу на нестабільність цін та вплив непередбачуваних регуляторних рішень, зокрема, зміни граничних цін на ринку (прайс-кепів).

«Хоча виробники за моделлю Premium, продаватимуть електроенергію на ринку, ринкові ціни є нестабільними і залежать від непередбачуваних регуляторних рішень, таких як коригування цінових обмежень. Це ускладнює для виробників розрахунок періодів окупності, а для банків – визнання проєкту прийнятним для фінансування», – наголошують в Енергетичному Співтоваристві.

Раніше низка представників відновлюваної енергетики виступили за скасування або підвищення граничних цін на ринку електроенергії України до європейського рівня.