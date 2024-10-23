Існуюча система прайс-кепів може ускладнити торгівлю «зеленою» енергією за моделлю Feed-in-Premium – Енергетичне Співтовариство
Співтовариство звертає увагу на нестабільність цін та вплив непередбачуваних регуляторних рішень
Енергетичне Співтовариство висловило занепокоєння щодо потенційних складнощів, які можуть виникнути у виробників відновлюваної енергії, що торгуватимуть за моделлю Feed-in-Premium. Про це йдеться в Огляді енергетичного ринку України.
За моделлю Feed-in-Premium представники ВДЕ продаватимуть електроенергію на ринку за ринковими цінами.
Водночас ці виробники матимуть право на компенсацію від «Гарантованого покупця» у вигляді різниці між «зеленим» тарифом та аукціонною/ринковою ціною.
Однак, Співтовариство звертає увагу на нестабільність цін та вплив непередбачуваних регуляторних рішень, зокрема, зміни граничних цін на ринку (прайс-кепів).
«Хоча виробники за моделлю Premium, продаватимуть електроенергію на ринку, ринкові ціни є нестабільними і залежать від непередбачуваних регуляторних рішень, таких як коригування цінових обмежень. Це ускладнює для виробників розрахунок періодів окупності, а для банків – визнання проєкту прийнятним для фінансування», – наголошують в Енергетичному Співтоваристві.
Раніше низка представників відновлюваної енергетики виступили за скасування або підвищення граничних цін на ринку електроенергії України до європейського рівня.
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