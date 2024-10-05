Санкції працюють: Кремль втратив прибутки від видобутку нафти в Північному морі

Росія втратила прибутки від видобування нафти в Північному морі через зниження обсягів продаж

Минулого року прибутки найбільшої російської корпорації «Газпром», яка контролюється Кремлем, суттєво знизилися у Північному морі. Це сталося через санкції з боку ЄС та запровадження податку на надприбутки. Таку інформацію містять дані звітності, подані до Companies House, повідомляє The Telegraph.

Відомо, що прибуток до оподаткування компанії Gazprom UK, що належить російському уряду, зменшився з 45 мільйонів євро у 2022 році до 4 мільйонів євро у 2023 році.

Крім того, видання зазначає, що компанія виплатила 1,7 мільйона євро дивідендів своїй російській материнській компанії через голландську дочірню компанію, що значно менше, ніж 41 мільйон євро у 2023 році.

«Gazprom UK видобуває газ з родовища Сілліманіт, яке розташоване в британських і нідерландських водах, з 2020 року в рамках спільного підприємства з німецькою компанією Wintershall. Однак у березні він оголосив про плани продати свою частку, через два роки після того, як вторгнення Володимира Путіна в Україну викликало хвилю західних санкцій, які підірвали експорт Кремля», – нагадали у The Telegraph.

Звіт британської компанії був опублікований через кілька місяців після того, як її материнська компанія зазнала перших річних збитків за більше ніж 20 років через зниження обсягів торгівлі газом з Європою.

У звіті зазначається, що основною причиною зменшення прибутку стало скорочення обсягів видобутку.

Також у виданні вказується, що російський диктатор Володимир Путін запровадив додатковий податок на видобуток для «Газпрому» в Росії до 2025 року, щоб продовжити фінансування війни в Україні.

«Ці результати підкреслюють драматичний занепад «Газпрому», який був однією з найпотужніших російських компаній з часів розпаду Радянського Союзу», – наголосили у The Telegraph.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США, Австралія та Велика Британія запровадили санкції проти кіберзлочинного російського угруповання Evil Corp.

До слова, посли Європейського Союзу 2 жовтня погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Нагадаємо, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.