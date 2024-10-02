Гетманцев заявив, що ситуація в Україні потребує підвищення і військового збору, і ПДВ

Гетманцев: «Тільки два ці потужні податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно»

Під час обговорення законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» лунала ідея підвищити ставку податку на додану вартість одночасно зі збільшенням військового збору, однак з низки причин вона була відкинута. Таку заяву сьогодні, 2 жовтня, зробив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі «Бізнес і війна».

«Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні - це військовий збір і ПДВ», – сказав він.

«Тільки два ці потужні податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно», – додав він.

Гетманцев вважає, що запровадження податків на розкіш малоефективне. «Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися», – зазначив голова комітету.

Він додав, що критику викликали й запропоновані ставки на окремі товари. «Чому ювелірка мала платити 30%, за автомобілі – 15%, а за квартири та банківське золото – 5%. Ніякої не було аргументації. І, справді, її, напевно, не може бути», – зазначив Гетманцев.

За його словами, третім аргументом проти цих податків був їхній невеликий фіскальний ефект: «Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків».

Як вважає голова комітету, підвищення військового збору і ПДВ – це справедливий підхід.

Нагадаємо, народний депутат України від «Слуги народу», заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що закон про підвищення податків після ухвалення і опублікування набере чинності «заднім числом», а саме 1 жовтня. Про це вона повідомила журналістам.

Як повідомлялося, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.