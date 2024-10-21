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Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту
У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки
фото: npp.zp.ua

Наразі ЗАЕС живиться лише однією лінією електропередачі

Через ворожі обстріли сьогодні вдень відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України», – йдеться в повідомленні.

Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

«Через ворожі обстріли знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок на ЗАЕС. Так, 1 жовтня внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинялася на межі блекауту. 

Варто зазначити, що МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.

Нагадаємо, одна з підстанцій біля тимчасово окупованої російськими силами ЗАЕС, імовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи.

Як повідомлялося, російські окупанти використовують територію ЗАЕС як базу для навчання пілотів FPV-дронів.

До слова, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

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Теги: Запорізька АЕС АЕС блекаут електроенергія

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