Майже 50 мільярдів гривень у бюджет від початку війни: «Метінвест» Ахметова ввійшов у топ платників податків

«Метінвест» Ахметова заплатив до бюджету України майже 50 мільярдів гривень податків від початку війни

Крім того, активи «Метінвесту» в прифронтових містах генерують податки до місцевих бюджетів

У 2021 році Група «Метінвест» сплатила до бюджету країни 52,7 млрд грн податків. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році сума очікувано знизилася до 20,5 млрд грн, а у 2023 році – до 14,6 млрд грн. Втім, попри складні обставини, компанія пристосовується та залишається одним із найбільших платників податків в Україні: протягом першого півріччя цього року «Метінвест» збільшив сплату відрахувань до бюджету до 10 млрд грн, і ввійшов до топу найбільших платників податків України, який підготувало видання delo.ua.

Зменшення обсягів сплачених податків під час війни зумовлене багатьма факторами, зокрема проблемами з завантаженням активів, морською блокадою, втратою контролю над активами в Маріуполі та зупиненням Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ).

Впливають також постійні обстріли, логістичні обмеження, дефіцит електроенергії та кадровий голод, вказують укладачі рейтингу. Найбільші за обсягом відрахування: плата за користування надрами (2,9 млрд грн), єдиний соціальний внесок (1,8 млрд грн) та податок на доходи фізичних осіб (1,7 млрд грн). Розмір ЄСВ збільшився на 19% проти аналогічного періоду минулого року, оскільки компанія офіційно працевлаштовує своїх працівників, регулярно проводячи індексацію та підвищення зарплат.

«Це значний внесок у розвиток країни, що особливо важливо в умовах, у яких нині опинилась Україна. Адже податки, отримані з білих зарплат зокрема, дають змогу державі виділяти ЗСУ необхідні кошти для виконання їхніх завдань – насамперед задля забезпечення обороноздатності країни», – впевнена директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

Крім того, активи «Метінвесту» в прифронтових містах генерують податки до місцевих бюджетів.

Так, тільки у 2023 році підприємства компанії сплатили понад 261 млн грн податків Покровській громаді – третину від усіх податкових надходжень до місцевого бюджету.

«За час війни «Метінвест» подолав багато викликів. Чимало випробувань ще попереду. Наші зусилля з перебудови бізнесу до нових умов та вміння перетворити проблеми на можливості дали свої результати – податкові виплати зростають. Це наш внесок у підтримку економіки України та регіонів поблизу лінії фронту, де працюють підприємства компанії», – каже генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Серед найбільших викликів, з якими зіткнулася компанія – здорожчання логістики, стабільність електропостачання та дефіцит працівників: наразі у «Метінвесті» відкрито понад 4 тисячі вакансій.

Нагадаємо, зараз українські компанії зіткнулися зі значною проблемою: через рішення уряду про призупинення бронювання, бізнес може втратити критично важливих співробітників. Наслідки цього рішення будуть серйозні: йдеться про скорочення виробництва, втрату податкових надходжень до бюджету, ослаблення економіки та кризу на продовольчому ринку.

Подальша ж мобілізація спеціалістів високого рівня призведе до втрати спроможності компаній підтримувати регіони присутності та надавати допомогу Силам оборони.