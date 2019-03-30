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    Думки вголос

    Генпрокурор Юрій Луценко створив проблеми своїм американським друзям

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Розсилка
    Генпрокурор Юрій Луценко створив проблеми своїм американським друзям

    Луценко хотів допомогти Трампу, але...

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    Недавно Луценко побывал в США, где сфоткался на Бруклинском мосту и встретился с бывшим мэром Нью-Йорка и одним из советников президента Трампа Руди Джулиани. Для Луценко это была моральная сатисфакция, ведь американцы несколько раз устраивали ему бойкот, в том числе отменяли ему выступления на различных форумах, пытаясь проучить за крышевание коррупции. Ходили даже слухи, что ему отменили американскую визу, из-за чего Луценко пришлось на полдороги в Америку возвращаться в Киев из Амстердама.

    Но вот теперь Луценко порешал свои вопросы при помощи Джулиани, а взамен спровоцировал скандал, по-сути обвинив свою же страну во вмешательстве в американские выборы путем разоблачения Пола Манафорта. Таким образом Луценко хотел помочь Трампу отбиваться от обвинений спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России. Но все сложилось иначе, чем думал Луценко: в итоге Мюллер вмешательства россиян не нашел, а украинский генпрокурор на ровном месте удобрил дерьмом репутацию Украины в США.

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    А заодно горя хлебнули и люди, которые помогали Луценко посетить США. Как оказалось, Луценко летал в Америку по туристической визе, встречался с Джулиани и обговаривал своё спасения. Но, есть информация, эту его активность зафиксировали американские спецслужбы и начали проверку. Посещая США по туристической визе, официальное лицо не имеет право заниматься делами, связанными с политикой и лоббированием.

    Так, юристы и консультанты, помогавшие Луценко, были приглашены для дачи пояснений в связи с оказанием помощи Луценко.

    Ну и немного о роли Джулиани. После ухода с поста мэра он, как многие отставники, ездит по миру и выступает за деньги на разные темы. Несколько лет назад он прилетал в Киев по приглашению Виктора Пинчука и в Харьков - по приглашению Павла Фукса. Последние месяцы он был комментатором со стороны Трампа в деле о вмешательстве россиян в американские выборы и выискивал любые аргументы в поддержку своего президента. Ну и здесь под руку подвернулся Луценко, готовый на все ради политического выживания.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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