Навіть до детектора не треба підключати. Викриття чергової брехні депутата Дубінського

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дубинський обманює, тому що статті «конфлікт інтересів» взагалі не існує в Кримінальному кодексі Фото: УНІАН

Новий фейк він скандального нардепа

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В своем желании атаковать генпрокурора Рябошапку и главу НАБУ Сытника, он придумал новость о том, что соратнику Порошенко Олегу Гладковскому выдвинули обвинение по статье «конфликт интересов». И поэтому Гладковскому ничего не будет.

Дубинский обманывает, потому что статьи «конфликт интересов» вообще не существует в Уголовном кодексе. И Гладковскому не выдвигали таких обвинений.

По эпизоду УкрОборонПрома ему выдвинули обвинение по статье 364 пункт 2 Уголовного кодекса - «Злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия». Санкция - от 5 до 8 лет тюрьмы.

Просто открываем подозрение Гладковскому и смотрим в оригинальный документ.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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