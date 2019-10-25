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    Думки вголос

    Навіть до детектора не треба підключати. Викриття чергової брехні депутата Дубінського

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    <p>Дубинський обманює, тому що статті &laquo;конфлікт інтересів&raquo; взагалі не існує в Кримінальному кодексі</p> - Навіть до детектора не треба підключати. Викриття чергової брехні депутата Дубінського

    Дубинський обманює, тому що статті «конфлікт інтересів» взагалі не існує в Кримінальному кодексі

    Фото: УНІАН

    Новий фейк він скандального нардепа

    Мовою оригіналу

    В своем желании атаковать генпрокурора Рябошапку и главу НАБУ Сытника, он придумал новость о том, что соратнику Порошенко Олегу Гладковскому выдвинули обвинение по статье «конфликт интересов». И поэтому Гладковскому ничего не будет.

    Дубинский обманывает, потому что статьи «конфликт интересов» вообще не существует в Уголовном кодексе. И Гладковскому не выдвигали таких обвинений.

    По эпизоду УкрОборонПрома ему выдвинули обвинение по статье 364 пункт 2 Уголовного кодекса - «Злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия». Санкция - от 5 до 8 лет тюрьмы.

    Просто открываем подозрение Гладковскому и смотрим в оригинальный документ.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    НАБУ Олег Гладковський Руслан Рябошапка Олександр Дубінський
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