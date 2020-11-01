Як ви думаєте, чи є суддя КС Литвинов агентом російських спецслужб?

Скандальне рішення КСУ, новий поворот

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Один из отравителей Скрипалей в Солсбери тайный агент ГРУ РФ Анатолий Чепига закончил тот же военный вуз, что и судья Конституционного суда Александр Литвинов. Думаю, их фотографии где-то рядом на почётной доске выпускников.

Судья Литвинов является правой рукой главы КС Александра Тупицкого. Он назначен Януковичем по квоте съезда судей. В Конституционном суде за глаза его называют «москвич» и «смотрящий». Литвинов был докладчиком по делу о признании неконституционным закона о НАБУ. Версия о геополитической игре, чтобы поссорить Украину с Западом и ввергнуть власть в кризис руками КС, находит свое подтверждение.

Военное учебное заведение, которое закончили судья Литвинов и агент Чепига, расположено в городе Благовещенск Амурской области России. Это единственный административный центр региона РФ, находящийся на государственной границе России, до Китая расстояние составляет 526 метров через реку Амур.

Город Благовещенск, где учился Литвинов, является форпостом России на берегах Амура, защищая дальневосточные рубежи РФ. До конца 1980-х годов въезд для жителей других регионов СССР в пограничный Благовещенск был ограничен, въезд иностранцев был воспрещён. Для посещения города требовалось приглашение друзей или родственников и специальный пропуск.

Где и на каких «командных должностях» служил Литвинов после окончания этого вуза, в его биографии скрыто. В декабре 2014 года одному выпускнику дальневосточного вуза полковнику Чепиге за выполнение «миротворческой миссии» по аннексии Крыма присвоено звание «Героя Российской Федерации». Другой выпускник дальневосточного вуза Литвинов теперь от имени народа Украины определяет, куда двигаться нашей стране.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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