Росія продовжує копіювати всі методи нацистської Німеччини

У школі вбивць «братья»-росіяни – найсумлінніші відмінники

300 пар взуття на набережній Будапешта – це на сьогоднішній день найбільш точний і розчульний перфоменс на підтримку України.

Ці 300 пар взуття на набережній Будапешта ставлять знак дорівнює між Маріупольською трагедією 2022 і угорськими євреями 1944-45. І Маріуполь (а з ним уся Україна), і розстріли євреїв – це один і той самий Голокост. Україноголокост – пропоную цей термін застосовувати всім і всюди. Він виводить нашу війну на інший вимір трагедії, цілком планетарний.

Він дає правильні аналогії з небаченим злом, яке Європа вже бачила не так давно, якихось 80 років тому.

Голокост із давньогрецької перекладається «всеспалення». Цим і займається неофюрер – всеспаленням усього українського.

Недарма на окупованих територіях він почав зі спалення книг, матеріальних пам’яток історії, підручників, артефактів нац.культури і, що важливо, білбордів із проханням говорить по-русски. «Братья» мали дуже хороших учителів із третього рейху. У школі вбивць «братья» – найсумлінніші відмінники.

Їхні дії, мотивація, пекельнобачення, націленість на знищення цілої нації з усіма її доробками й мовою – це в дистильованому вигляді Україноголокост ХХІ сторіччя. 300 пар маріупольських жертв тотожні тисячам пар будапештських євреїв. Це одна й та сама масакра від одного й того ж нацизму, цього разу одягнутого в триколірні лапті.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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