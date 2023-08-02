Головна Думки вголос Олександр Карпюк
search button user button menu button
Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Чому не варто дратувати військових

glavcom.ua
Українські воїни ризикують життям. Вони хочуть елементарної поваги
фото з відкритих джерел

Для того щоб потім якось виживати разом, ветерани та цивільні, повинен бути соціальний договір

Передивився відео бидлана який заблокував швидку. Трошки бомбануло.

Чомусь згадав момент з початку війни.

Ранок. Весна 2022 р. Південний міст. Дві черги, одна по полосі для військових, друга – для цивільних. Полоса для військових їде швидше, що логічно, військових меньше в черзі, перевірка швидша. Я їхав перший, на чорному пікапі Мазда, тонованому, він не дуже як військовий авто виглядає. Позаду їхав наш «крузак» де їхали два кулеметника та снайпер.

З цивільної черги, різко вирізаючи мою мазду виїзжає якийсь джип (вже не памʼятаю марку), що судячи зі всього втомився стояти в цивільній черзі. І блокує своїм маневром проїзд. Позаду нього в вікно заїзжає машина і все, йому вже назад не можна. Хлопець на блокпосту починає махати руками щоб цей мудак повернувся в свою чергу, я затискую клаксон. Але джип стоїть демонструючи що «ну ось нема куди мені зʼїхати, пропускайте мене, або самі не проїдете». На блокпосту нацгвардійця від такої постанови бомбить, і він дає вказівку заїхати на ліву обочину, щоб пропустити військові машини. Я його починаю обʼїзджати справа, піджимаючи до обочини. Черга зупиняється, всі починають сигналити. Я протискуючись поруч відкриваю вікно та пояснюю що так не треба робити, доволі некоректними фразами. Вікно відкривається, там сидить кремезний бородань південній зовнішності який щось відповідає, але я вже майже проїхав, його не чутно, а в його сторону вже несуться доволі неконструктивні мати. Але я ж машині один. А в крузаку позаду троє. Круз порівнюючись з джипом бороданя відкриває два вікна, і я дивлюсь як через лобове скло «крузака» опоненту пояснюють за його родичів, за нього самого, за його сексуальні вподобання та багато чого іншого. Якби не патова ситуація з місцем цього джипа, то шанси стояти у обочини с простреленими колесами та юшкою з під носу були б переважні. Але треба їхати, довбень не є причиною щоб затримуватися.

Точкою став броньований Хамві який їхав за нами, машина більша та ширша ніж «крузак», а металеві дзеркала не дуже бояться подряпин. Тому протискуючийся поруч Хамві просто пройшовся дзеркалом по бочині джипа та зачепивши пластикове дзеркало просто його відламав, поїхавши далі. Надо визнати, ми спостерігали цей процес карми з задоволенням.

І це були перші місяці. Ворог під Київом, кожні дні десь розбирались завали від прильотів ракет, завтрашній день невизначений, але навіть тоді частина людей творила х@йню.

Чого мене тригернуло за того бидлана який тормознув швидку? Тому що він вискочив тримаючи рукою пістолетну сумку. А це означає що там міг бути і пістолет, наградний, можливо за оборону Мукачевського котла.

А що б було якщо він наткнувся на військового? Який теж з пістолетом. Вибачте, але нас ці півтора рока не вчили бути толерантними. Кордони життя та смерті та цінності чоловічого життя дуже змінюються в таких обставинах. І зброя для нас – це не повимахуватись в місті, це те що від нас невідʼємне. Я вже давно помітив, що забути пістолет визиває таке ж відчуття, як звичайна людина забула дома телефон. Тревожність та невпевненість. Це вимога тих міст, де ми живемо. Де кожен другий може оказатись сепаром. Ми так звикли. І з цими звичками ми повернемось колись додому.

Тому для того щоб потім якось виживати разом, ветерани та цивільні, повинен бути соціальний договір. І він повинен мати тезіси, типу «Спілкуємось взаємоввічливо, не творимо х@йню». Це важливо, бо багатьом «птсрнікам» не творити х@йню – це прям дуже треба буде постаратись. Заново вчитись толерантності. Цивільному спілкуванню. Бо наслідки за невиконання цього соціального договору можуть бути фатальними.

Ну а Національну поліцію України я дуже прошу перевірити, чи є на цьому бидлані зареєстрована зброя. Вважаю що після таких випадків треба забирати документи на зброю, якщо людина з швидкими посеред Київа воює. Це все одно краще, ніж якийсь птсрник його пристрелить в наступному конфлікті.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя військові українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтери шукають по Європі останні дрони Mavic
Китай припиняє випуск дронів Mavic. Волонтерка розповіла, як ЗСУ стають на нові «крила»
24 липня, 20:27
Українські захисники завдали розгромних ударів по штурмовій групі російських окупантів
Сирський показав, як ЗСУ розгромили штурмову групу окупантів під Бахмутом
24 липня, 02:20
Під Києвом загорівся ресторан Queen Country Club
Під Києвом українці грають в теніс на фоні палаючого ресторану (відео)
13 липня, 17:02
Олена Білозерська наголосила, що Маркусу не варто було виносити конфлікт на публічну площину
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
12 липня, 14:00
У січні минулого року замовники запропонували Юрію виїхати у Краків, але він відмовився, щоб захищати Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо IT-фахівця Юрія Осадчука
11 липня, 09:00
Володимир Зеленський відвідав чотири країни за останній тиждень
Європейське турне президента України. Яких результатів очікувати
10 липня, 19:00
Глава МЗС України Дмитро Кулеба
Кулеба спрогнозував, яким буде шлях України в НАТО
9 липня, 02:15
Ворог поцілив по житлових будинках та будівлі СБУ у Сумах
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
3 липня, 21:15
Міністерство внутрішніх справ сформувало вісім добровольчих батальйонів «Гвардії наступу» для відсічі окупантів, куди ввійшла бригада «Лють»
Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук
3 липня, 13:40

Олександр Карпюк

Чому не варто дратувати військових
Чому не варто дратувати військових
Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче
Скандал у 47-й бригаді. Чому це було неминуче
Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»
Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»
Контрнаступ. Україна робить дива всупереч обставинам
Контрнаступ. Україна робить дива всупереч обставинам
Всі хочуть швидкої перемоги. Чому це шкідливо
Всі хочуть швидкої перемоги. Чому це шкідливо
Повільний контрнаступ та F-16
Повільний контрнаступ та F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
55K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
53K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
26K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
20K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
17K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту