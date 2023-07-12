Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
Олена Білозерська нагадала, що нещодавно в 47-ій бригаді були великі втрати. Це могло спричинити конфлікти всередині колективу
Військова Олена Білозерська пояснила, що може відбуватися у 47-ій окремій механізованій бригаді та чому Валерій Маркус написав скандальний рапорт. На її думку, конфлікти всередині бригади не варто було виносити на публічну площину.
Білозерська зазначила, що погано знає військового Маркуса: вживу вони спілкувалися один раз ще до повномасштабного вторгнення Росії. Майора Івана Шаламагу, якого Маркус в рапорті обізвав «аморальним дегенератом», Білозерська особиста не знає, проте чула про нього позитивні відгуки від інших військових.
«Про самого Маркуса мої побратими, які співпрацювали з 47-ою бригадою, відгукувались стримано-негативно – як про гіпер-самовпевнену людину, яка справді багато знає, але не завжди вміє застосовувати свої знання на практиці», – зазначила Білозерська.
Вона пояснила, що могло трапитися в бригаді.
«Маркус створював 47-й батальйон, який пізніше став бригадою, як власний унікальний стартап-проект (це його слова, не мої). Але він не міг його офіційно очолити, бо не є офіцером. Отже, батальйон очолив добре знайомий йому капітан, вочевидь, однодумець – той самий, який тепер майор і з яким у Маркуса конфлікт. Слід думати, що тоді він не вважав його «аморальним д*генератом». Маркус весь цей час був обличчям батальйону, пізніше бригади, збирав на нього величезні гроші за допомогою соцмереж і явно вважав його «своїм», своїм дітищем. Підрозділ тим часом неминуче перетворювався з унікального «батальйону Маркуса» на просто підрозділ ЗСУ. Інакше бути не могло. В Україні всі рано чи пізно змирилися з подібними перетвореннями», – каже Білозерська.
Військова нагадала, що нещодавно в 47-ій бригаді були великі втрати. Це могло спричинити конфлікти всередині колективу – загострити протиріччя, змусити шукати винних.
«Багатьох командирів – на щастя, не всіх – дратують «розпіарені» підлеглі. Так що в ситуації міг «вигрести» Маркус – як заслужено, так і ні. Уявіть собі настрій того майора, який як командир вигрібає від вищих командирів через втрати, а Маркус в цей час селфиться з президентом. А Маркус, хай він пробачить мене, якщо помиляюся, повинен зараз відчувати себе як підприємець, у якого на його очах віджимають бізнес-проект, в який він вклав життя і всю душу, і який без нього прозябав би», – наголосила військова.
Білозерська зазначила, що раніше Маркуса звинувачували в тому, що він «не бойовий». На її думку, у цій ситуації він піде на все, щоб довести протилежне, тому і написав рапорт з проханням пониження бойової посади.
«Маркус – талановитий піарник, «заточений» на роботу з аудиторією. Це йшло в великий плюс, коли він збирав донати для бригади. Це йде тепер в мінус, коли він вирішує свою проблему методами розголосу. З точки зору його інтересів це, безумовно, правильно, тим більше, що може бути, що він постраждав несправедливо. Але в армії, тим більше, в воюючій армії, так не робиться», – підсумувала Білозерська.
Зазначимо, що після скандальної заяви сержанта 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Валерія Маркуса командир ОМБр Олександр Сак закликав своїх бійців не конфліктувати й не з'ясувати протиріччя, аби об'єднати зусилля для боротьби з ворогом, а не на сварки.
Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус пояснює, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують.
У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. А ще з «міфологією» бригади. Що саме мається на увазі – не зрозуміло.
Водночас сам військовий у документі, порушуючи статут, образив заступника командира частини, назвавши його «аморальним дегенератом».
Екслідер «Правого сектора», командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що майор Іван Шаламага, якого військовий Валерій Маркус в рапорті назвав «аморальним дегенератом», є «одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України». Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв наголосив, що у Маркуса не вдасться «перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду», та детально розповів, що відбувається в бригаді.
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