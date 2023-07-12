Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається

Олена Білозерська нагадала, що нещодавно в 47-ій бригаді були великі втрати. Це могло спричинити конфлікти всередині колективу

Військова Олена Білозерська пояснила, що може відбуватися у 47-ій окремій механізованій бригаді та чому Валерій Маркус написав скандальний рапорт. На її думку, конфлікти всередині бригади не варто було виносити на публічну площину.

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Білозерська зазначила, що погано знає військового Маркуса: вживу вони спілкувалися один раз ще до повномасштабного вторгнення Росії. Майора Івана Шаламагу, якого Маркус в рапорті обізвав «аморальним дегенератом», Білозерська особиста не знає, проте чула про нього позитивні відгуки від інших військових.

«Про самого Маркуса мої побратими, які співпрацювали з 47-ою бригадою, відгукувались стримано-негативно – як про гіпер-самовпевнену людину, яка справді багато знає, але не завжди вміє застосовувати свої знання на практиці», – зазначила Білозерська.

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Вона пояснила, що могло трапитися в бригаді.

«Маркус створював 47-й батальйон, який пізніше став бригадою, як власний унікальний стартап-проект (це його слова, не мої). Але він не міг його офіційно очолити, бо не є офіцером. Отже, батальйон очолив добре знайомий йому капітан, вочевидь, однодумець – той самий, який тепер майор і з яким у Маркуса конфлікт. Слід думати, що тоді він не вважав його «аморальним д*генератом». Маркус весь цей час був обличчям батальйону, пізніше бригади, збирав на нього величезні гроші за допомогою соцмереж і явно вважав його «своїм», своїм дітищем. Підрозділ тим часом неминуче перетворювався з унікального «батальйону Маркуса» на просто підрозділ ЗСУ. Інакше бути не могло. В Україні всі рано чи пізно змирилися з подібними перетвореннями», – каже Білозерська.

Військова нагадала, що нещодавно в 47-ій бригаді були великі втрати. Це могло спричинити конфлікти всередині колективу – загострити протиріччя, змусити шукати винних.

«Багатьох командирів – на щастя, не всіх – дратують «розпіарені» підлеглі. Так що в ситуації міг «вигрести» Маркус – як заслужено, так і ні. Уявіть собі настрій того майора, який як командир вигрібає від вищих командирів через втрати, а Маркус в цей час селфиться з президентом. А Маркус, хай він пробачить мене, якщо помиляюся, повинен зараз відчувати себе як підприємець, у якого на його очах віджимають бізнес-проект, в який він вклав життя і всю душу, і який без нього прозябав би», – наголосила військова.

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Білозерська зазначила, що раніше Маркуса звинувачували в тому, що він «не бойовий». На її думку, у цій ситуації він піде на все, щоб довести протилежне, тому і написав рапорт з проханням пониження бойової посади.

«Маркус – талановитий піарник, «заточений» на роботу з аудиторією. Це йшло в великий плюс, коли він збирав донати для бригади. Це йде тепер в мінус, коли він вирішує свою проблему методами розголосу. З точки зору його інтересів це, безумовно, правильно, тим більше, що може бути, що він постраждав несправедливо. Але в армії, тим більше, в воюючій армії, так не робиться», – підсумувала Білозерська.

Військова Олена Білозерська припустила, чому Валерій Маркус міг написати дивний рапорт скріншот

Зазначимо, що після скандальної заяви сержанта 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Валерія Маркуса командир ОМБр Олександр Сак закликав своїх бійців не конфліктувати й не з'ясувати протиріччя, аби об'єднати зусилля для боротьби з ворогом, а не на сварки.

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус пояснює, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують.

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. А ще з «міфологією» бригади. Що саме мається на увазі – не зрозуміло.

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Водночас сам військовий у документі, порушуючи статут, образив заступника командира частини, назвавши його «аморальним дегенератом».

Екслідер «Правого сектора», командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що майор Іван Шаламага, якого військовий Валерій Маркус в рапорті назвав «аморальним дегенератом», є «одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України». Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв наголосив, що у Маркуса не вдасться «перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду», та детально розповів, що відбувається в бригаді.