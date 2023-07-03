Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук
Міністерство внутрішніх справ сформувало вісім добровольчих батальйонів «Гвардії наступу» для відсічі окупантів, куди ввійшла бригада «Лють»
фото з сайту президента

Зброя використовуватиметься для захисту України від російських загарбників

Печерський райсуд Києва передав об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції «Лють» зброю та боєприпаси, які визнано речовими доказами у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 6 червня.

Йдеться про автомат 1973 року виписку, два карабіни «Форт 201», два револьвера, шість пістолетів, магазини до зброї, понад 7 тис. патронів різних калібрів, шість корпусів гранат F-1, дванадцять корпусів гранат РГД-5,  ручні протитанкові гранати РПГ-26 та інші боєприпаси.

Цей арсенал виявили співробітники СБУ в будівлі президії Національної академії аграрних наук у листопаді 2020 року. Обшуки відбулися у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди з боку керівництва Академії. Вилучена зброя та боєприпаси вважалися речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арсенал виявили співробітники СБУ в будівлі президії Національної академії аграрних наук у листопаді 2020 року
Арсенал виявили співробітники СБУ в будівлі президії Національної академії аграрних наук у листопаді 2020 року
фото: СБУ

Разом з тим, до суду звернувся слідчий Нацполіції, який просив арештовану зброю передати бригаді «Лють» для відсічі окупантів. Не заперечував й віцепрезидент аграрної академії. У листі він додав, що вилучена зброя та боєприпаси, не є власністю його установи і начебто опинилися в будівлі з метою дискредитації вчених академії.

Зрештою, Феміда задовольнила клопотання слідчого і передала боєприпаси і зброю для бригади «Лють» з метою  забезпечення територіальної цілісності та незалежності України.

Як повідомляв «Главком», на початку лютого 2023 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів «Гвардії наступу». Було заплановано 8 бригад на базі частин, що вже мають бойовий досвід. Бригади «Буревій», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та «Азов» формували в Національній гвардії, «Лють» – у Національній поліції, «Сталевий кордон» – у Прикордонній службі.

Набір у 8 бригад тривав до 1 квітня. На 30 березня було подано понад 35 тисяч заявок. Прийом заявок вирішили продовжити.

Як відомо, в Україні триває 495-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Росіяни вкрали дитину. Історія українки, яка подолала 3 тис. миль, аби визволити свого сина

Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту

«Пропащий час». Як імперія століттями знищувала українців: хроніка етноциду

Теги: росія МВС суд зброя війна #stoprussia

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не добив Пригожина. Він ще за це поплатиться
Фатальна помилка Путіна
Вчора, 11:28
Руслана не продумала свій вихід в люди
Руслана в коротких шортах та бронежилеті звернулася до НАТО і стала мемом
27 червня, 18:32
Остап Ступка зловживає алькоголем
ДТП через алкоголь. Суд продовжив запобіжний захід Остапові Ступці
7 червня, 10:48
Злочинців викрив кіберпідрозділ СБУ
СБУ викрила ще сімох інтернет-агентів Росії (фото)
3 червня, 12:55
Зараз у Чорному морі РФ тримає один ракетоносій
Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою
5 червня, 10:01
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Евакуація через підрив ГЕС. Рятувальники не можуть дістатися деяких населених пунктів
6 червня, 10:49
Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном
США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ
13 червня, 15:09
Противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав
Окупанти наступали на чотирьох напрямках. Генштаб повідомив результати
14 червня, 18:55
Сергій Кабаргін використовував підконтрольне в Україні АТ «Кіровоградське рудоуправління», де видобувають рідкісні породи глини
СБУ оголосила підозру російському мільярдеру
22 червня, 16:49

Кримінал

У Харкові знайдено тіло застреленого поліцейського
У Харкові знайдено тіло застреленого поліцейського
Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук
Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук
Пʼяний працівник військкомату побив жінку в Ужгороді: МВС та Міноборони відреагували
Пʼяний працівник військкомату побив жінку в Ужгороді: МВС та Міноборони відреагували
Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
В Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового
В Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
41K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
27K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
17K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
16K
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
15K
Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту