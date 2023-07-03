Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук
Зброя використовуватиметься для захисту України від російських загарбників
Печерський райсуд Києва передав об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції «Лють» зброю та боєприпаси, які визнано речовими доказами у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 6 червня.
Йдеться про автомат 1973 року виписку, два карабіни «Форт 201», два револьвера, шість пістолетів, магазини до зброї, понад 7 тис. патронів різних калібрів, шість корпусів гранат F-1, дванадцять корпусів гранат РГД-5, ручні протитанкові гранати РПГ-26 та інші боєприпаси.
Цей арсенал виявили співробітники СБУ в будівлі президії Національної академії аграрних наук у листопаді 2020 року. Обшуки відбулися у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди з боку керівництва Академії. Вилучена зброя та боєприпаси вважалися речовими доказами у кримінальному провадженні.
Разом з тим, до суду звернувся слідчий Нацполіції, який просив арештовану зброю передати бригаді «Лють» для відсічі окупантів. Не заперечував й віцепрезидент аграрної академії. У листі він додав, що вилучена зброя та боєприпаси, не є власністю його установи і начебто опинилися в будівлі з метою дискредитації вчених академії.
Зрештою, Феміда задовольнила клопотання слідчого і передала боєприпаси і зброю для бригади «Лють» з метою забезпечення територіальної цілісності та незалежності України.
Як повідомляв «Главком», на початку лютого 2023 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів «Гвардії наступу». Було заплановано 8 бригад на базі частин, що вже мають бойовий досвід. Бригади «Буревій», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та «Азов» формували в Національній гвардії, «Лють» – у Національній поліції, «Сталевий кордон» – у Прикордонній службі.
Набір у 8 бригад тривав до 1 квітня. На 30 березня було подано понад 35 тисяч заявок. Прийом заявок вирішили продовжити.
Як відомо, в Україні триває 495-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
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