Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук

Міністерство внутрішніх справ сформувало вісім добровольчих батальйонів «Гвардії наступу» для відсічі окупантів, куди ввійшла бригада «Лють»

Зброя використовуватиметься для захисту України від російських загарбників

Печерський райсуд Києва передав об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції «Лють» зброю та боєприпаси, які визнано речовими доказами у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 6 червня.

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Йдеться про автомат 1973 року виписку, два карабіни «Форт 201», два револьвера, шість пістолетів, магазини до зброї, понад 7 тис. патронів різних калібрів, шість корпусів гранат F-1, дванадцять корпусів гранат РГД-5, ручні протитанкові гранати РПГ-26 та інші боєприпаси.

Цей арсенал виявили співробітники СБУ в будівлі президії Національної академії аграрних наук у листопаді 2020 року. Обшуки відбулися у справі про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди з боку керівництва Академії. Вилучена зброя та боєприпаси вважалися речовими доказами у кримінальному провадженні.

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Арсенал виявили співробітники СБУ в будівлі президії Національної академії аграрних наук у листопаді 2020 року фото: СБУ

Разом з тим, до суду звернувся слідчий Нацполіції, який просив арештовану зброю передати бригаді «Лють» для відсічі окупантів. Не заперечував й віцепрезидент аграрної академії. У листі він додав, що вилучена зброя та боєприпаси, не є власністю його установи і начебто опинилися в будівлі з метою дискредитації вчених академії.

Зрештою, Феміда задовольнила клопотання слідчого і передала боєприпаси і зброю для бригади «Лють» з метою забезпечення територіальної цілісності та незалежності України.

Як повідомляв «Главком», на початку лютого 2023 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів «Гвардії наступу». Було заплановано 8 бригад на базі частин, що вже мають бойовий досвід. Бригади «Буревій», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та «Азов» формували в Національній гвардії, «Лють» – у Національній поліції, «Сталевий кордон» – у Прикордонній службі.

Набір у 8 бригад тривав до 1 квітня. На 30 березня було подано понад 35 тисяч заявок. Прийом заявок вирішили продовжити.

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Як відомо, в Україні триває 495-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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