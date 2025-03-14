Розміщення ядерної зброї на сході Європи: Венс розповів про реакцію Трампа

Венс каже, що був би шокований, якби Трамп захотів мати ядерну зброю на сході Європи

Президент США Дональд Трамп не хоче поширення ядерної зброї на схід Європи, вважає американський віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Я не говорив із президентом конкретно щодо цього питання, але я був би шокований, якби він підтримав поширення ядерної зброї далі на схід Європи», – сказав Венс в інтерв'ю.

Він додав, що США потрібно бути обережними адже «ми буквально граємо з життям майбутнього людської цивілізації».

«Нам потрібні холодніші голови, щоб переважати. І щодо цієї справи з Росією та Україною, я маю на увазі, подивіться, стратегія адміністрації Байдена полягала в тому, щоб буквально кидати зброю українцям, дозволити росіянам і українцям діяти і сподіватися, що якимось чином урегулювання (війни – «Главком») з’явиться з повітря. Дональд Трамп веде жорстку дипломатію», – заявив Джей Ді Венс.

Так він прокоментував висловлену раніше президентом Польщі Анджеєм Дудою думку щодо можливості перекидання американської ядерної зброї як засіб стримування.

Дуда вважає, що президент США Дональд Трамп може перемістити американські ядерні боєголовки із Західної Європи або США до Польщі. Саме це він нещодавно обговорював зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.

«Кордони НАТО змістилися на схід із 1999 року, тому 26 років потому має відбутися зміщення й інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно», – каже він.

Нагадаємо, спеціального представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога усунули від участі у високорівневих переговорах щодо припинення війни через невдоволення Москви його проукраїнською позицією.Відомо, що Келлог був відсутній на двох недавніх самітах у Саудівській Аравії – один з російськими чиновниками, а інший з українцями.