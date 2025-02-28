Пастка у Білому домі

«Венс і Трамп готувалися до сварки з Зеленським, щоб поставити його в ще слабшу позицію»

28 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав до США з офіційним візитом. Але його зустріч із президентом Дональдом Трампом обернулася скандалом. Усе пішло по настільки непередбачуваному сценарію, що Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж планувалося. Його спільна з Трампом пресконференція була скасована. Підписання угоди про рідкісноземельні метали зірване.

«Все було готове до підписання угоди про копалини, після чого мала бути пресконференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось», – констатує видання Sky News. А Fox News додає, що після бурхливої публічної суперечки Трамп, залишився із Зеленським без преси, попросив його покинути Білий дім. Проте ще невідомо, чи це дійсно кінець усім сподіванням на завершення війни, чи – початок якогось нового етапу. Але за емоціями, які киплять, важливо зрозуміти одне: принижуючи Зеленського, Трамп та його команда намагалися принизити Україну. Наш президент як міг опирався шаленому тиску та відвертому політичному хамству. І якщо це була пастка, спеціально заготована заздалегідь, то президенту України вдалося з неї вискочити.

Що сталося?

Починалося все зовні добре: Дональд Трамп особисто зустрів автомобіль із Зеленським перед входом в Білий Дім, хоча і не утримався від жарту щодо мілітарі-вигляду доволі напруженого українського президента. «Він причепурився сьогодні» – відмітив Трамп, звертаючись до журналістів. Також Трамп особливо зазначив, що для нього є великою честю зустрічати Зеленського. Чи то була умисна «тепла ванна», чи то американський президент на початку був дійсно налаштований добродушно. Але те, що відбулося згодом, стало унікальною подією не просто для Овального кабінету, а для світової дипломатії загалом.

Офіційно Зеленський їхав до Вашингтону підписувати угоду про рідкісноземельні метали, але, звісно, мета візиту полягала не лише в цьому. У свою першу зустріч за нової каденції Трампа лідери держав мали особисто обговорити параметри «мирної угоди», як кожен з них її бачить. Не дарма Зеленський привіз з собою фотографії українських полонених, які мали б частково прорвати стіну дезінформації навколо війни, за якою, на думку Києва, перебуває Трамп.

Перемовини обіцяли бути напруженими, але ніхто не очікував, що це напруження досягне апогею вже на протокольній зустрічі для преси, що передувала усамітненню за закритими дверима. Сторони не стали плескати один одного по плечу та вичавлювати з себе загальні фрази, як зазвичай заведено на таких заходах, а перейшли до гострої полеміки просто на очах у здивованих журналістів.

Несподівано порушником спокою став «злий поліцейський» віцепрезидент США Джей Ді Венс, який нещодавно своєю не надто дипломатичною промовою на Мюнхенській конференції шокував європейську спільноту. На репліку Ді Венса про те, що Сполучені Штати намагаються використати дипломатію, щоб якнайскоріше завершити російсько-українську війну, Володимир Зеленський відповів: «Я підписав з ним [Путіним] угоду у 2019 році... Але після цього він порушив перемир'я. Про яку дипломатію ви кажете, Джей Ді?»

І далі відбувся такий діалог:

Венс: Я говорю про ту дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни.

Зеленський: Так, але якщо ви...

Венс: Пане президент, за всієї поваги, я думаю, що це неприйнятно з вашого боку приходити до Овального кабінету та оскаржувати це перед американськими ЗМІ. Прямо зараз, хлопці, ви ходите і змушуєте призовників йти на передову, бо маєте проблеми з кадрами. Ви повинні подякувати президенту за спробу...

Зеленський: Ви колись були в Україні, якщо ви кажете, які у нас проблеми? Приїжджайте.

Венс: Я справді бачив ці історії... Я знаю, що відбувається: коли ви берете людей [очевидно, мається на увазі: іноземних лідерів], ви проводите їм пропагандистський тур, пане президенте. Ви не згодні з тим, що у вас проблеми із залученням людей до вашої армії?

Зеленський: У нас є проблеми... Я відповім...

Венс: Ви вважаєте, що це шанобливо приходити до Овального кабінету США...

Зеленський: Я відповім.

Венс: ...приходити і нападати на адміністрацію, яка намагається запобігти руйнуванню вашої країни?

Зеленський: Багато запитань. Почнемо з самого початку. По-перше, під час війни всі мають проблеми. Навіть ви. Але у вас є чудовий океан, і ви не відчуваєте цього зараз, але ви відчуєте це в майбутньому.

Трамп: Ви цього не знаєте.

Зеленський: Хай благословить вас Бог.

Трамп: Ви не знаєте. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо! Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо!

Зеленський: Я не говорю вам. Я відповідаю на запитання.

Трамп: Ви не в тому становищі, щоби диктувати. Запам'ятайте це! Ви не в тому становищі, щоб диктувати, що ми відчуватимемо.

Зеленський: Ви відчуватимете вплив…

Трамп: Ми почуватимемося дуже добре і дуже сильно.

Зеленський: Ви відчуватимете вплив…

Трамп: Ви дозволили собі опинитися в дуже поганому становищі.

Зеленський: Із самого початку війни...

Трамп: Ви не в хорошому стані. У вас немає карт. З нами у вас прямо зараз з'являються карти.

Зеленський: Я не граю з вами у карти.

Трамп: Ви граєте у карти.

Зеленський: Містер президент, я – серйозна людина. Я президент країни, яка воює.

Трамп: Ви граєте у карти. Ви граєте життям мільйонів людей. Ви граєте із третьою світовою війною.

Зеленський: Про що ви кажете?

Трамп: Ви граєте із третьою світовою війною. І те, що ви робите – неповага щодо цієї країни.

Зеленський: Я з великою повагою...

Трамп: Ви сказали набагато більше, ніж багато людей мали сказати. Дякую!

Перша реакція на події в Овальному кабінеті. Допис у мережі Х лідера демократів в Сенаті Чака Шумера

Що відбувалося потім?

Fox News повідомляє, що українська сторона просила перезапустити перемовини, проте державний секретар США Марко Рубіо та радник Трампа Майк Волтц запропонували Зеленському повернутися тоді, коли він «буде готовий до миру».

Згодом ту ж думку – про «неготовність» України до миру висловив і сам Дональд Трамп.

Лідер США зазначив, що «президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах (…) Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовим до миру»

Після Сполучених Штатів президент України має вилетіти до Лондона, утім, за словами інсайдерів з Білого Дому, шанси на підписання угоди про рідкісноземельні копалини ще зберігаються, поки українська делегація не залишила США. Відомо, що сьогодні вночі Зеленський мав дати інтерв’ю телеканалу Fox News.

До речі, реакція провідних медіа на останні події є такою.

«Венс і Трамп готувалися до сварки з Зеленським, щоб поставити його в ще більш слабку позицію на переговорах. За останні два тижні Трамп зробив усе, щоб підірвати авторитет Зеленського, пішовши на поступки Москві та зобразивши Україну агресором у війні», – зазначає Financial Times.

А The New York Times щиро дивується побаченому і почутому: «Ніколи ще американський президент не читав публічно лекцію лідеру союзної країни, тим більше лідеру країни, яка бореться із загарбниками». «Трамп явно захищає Путіна», – резюмує видання.

«Це найбільш шокуюча поведінка Трампа і Венса, яку я коли-небудь бачила в Овальному кабінеті. Засідка», – констатує оглядачка The New Yorker Сьюзен Глассер.

«Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой та боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому в Україну», – відреагував американський сенатор Адам Шіфф.

Що буде далі?

Просто зараз, поки Зеленський збирається додому, українські соцмережі киплять обуренням. Хтось пише, що Трамп та Венс відчитували нашого президента, і це було ганебно. А хтось натомість зауважує, що з лідерами найбільш могутньої держави світу не можна було розмовляти так – надто значною є наша залежність від неї.

Проте навряд чи саме президент країни, яка віддала вже тисячі й тисячі людських життів не лише за нашу свободу, але й за свободу та благополуччя західного світу, заслуговує на той стиль спілкування, який продемонстрували президент та віцепрезидент Америки. Бо це не Зеленський виявив неповагу до США, а Україна та її народ були принижені в особі президента усією американською адміністрацією.

Та в кожному разі, у перші ж хвилини після інциденту Україну почали підтримувати європейські лідери.

«Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви – не самі», – цими словами першим підтримав Україну прем’єр Польщі Дональд Туск.

Допис Туска в мережі Х

«Росія – агресор, а Україна – жертва агресії», – наголосив президент Франції Еммануель Макрон.

«Україно, Іспанія з тобою», – зазначив Педро Санчес, прем’єр-міністр Іспанії.

«Переможець у цій ситуації – тільки Путін», – наголосив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

«Україно, ви ніколи не залишитеся на самоті», – обіцяє президент Литви Гітанас Науседа.

Країни Балтії є відданими союзниками України. «Твіт» президента Науседи

Вільна Європа не зрадить Україну – а це послання від заступника лідера партії ХДС/ХСС Йоганна Вадефула. «Кадри з Білого дому шокують. Як можна так ударити у спину президенту окупованої країни?», – риторично запитує він.

Після цих перших проявів підтримки посипалися повідомлення й від інших лідерів європейських країн – зокрема, про наміри і далі бути з Україною заявили канцлер Німеччини Олаф Шольц і його ймовірний наступник Фрідріх Мерц, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президентка Молдови Мая Санду, президент Литви Гітанас Науседа, премʼєр Чехії Петр Фіала...

А офіційний акаунт Білого дому тим часом констатує, що президент Трамп ставить інтереси Америки понад усе. І це не останнє повідомлення з Білого дому. Агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, пише, що Трамп все ще прагне укласти з Україною угоду. Напевно, для кращого розуміння того, що відбувається з американським лідером, треба відмотати плівку назад та нагадати події, які передували бурхливому вечору у Вашингтоні.

Трохи ретроспекції

У середу 26 лютого – якщо вірити джерелам французького телеканалу BFMTV – від американської адміністрації надійшов чіткий сигнал: приїздити не треба, Трамп не прийме Зеленського, тож розпаковуйте валізи. Але Зеленський подзвонив Макрону і попросив його втрутитися.

Втручання виявилося плідним: Трамп дав добро на візит Зеленського. Хоча, як зазначив BFMTV, перемовини з Трампом обіцяють бути напруженими, «оскільки американський президент назвав свого українського колегу «диктатором» і звинуватив його у розв'язанні війни, повторюючи наратив Кремля».

Однак BFMTV не знав про те, що назвисько «диктатор» більше неактуальне. Бо у Білому домі побував прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, і у його присутності Трамп заявив, що вже не пригадує, аби називав Зеленського цим неполіткоректним словом. «Не можу повірити, що я міг це сказати», – заявив американський президент.

Кір Стармер, Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс (праворуч) фото: Reuters

Водночас Трамп не сказав Стармеру нічого конкретного щодо участі США у можливих миротворчих силах на території України. «Миротворчість – це дуже просто. А от укласти угоду – дуже складно, – наголосив Трамп. – Дайте мені спочатку домогтися миру».

Шлях до миру для Трампа пролягав також через корисні копалини України. Але в угоді про природні ресурси України та доступ до них США оборонний аспект взагалі відсутній, він винесений за дужки. Цей рамковий документ передбачає створення інвестиційного фонду відбудови України, яким обидві країни будуть на рівних управляти та наповнювати його.

Що ж до гарантій для України, то у тексті документа вони згадуються лише побічно: «Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру». Жодних зобов'язань щодо продовження військової допомоги США в угоді немає.

Перед бесідою з Трампом Зеленський мав зустріч з американськими сенаторами фото: Офіс президента

Перед приїздом до Вашингтону президент Зеленський усвідомлював, наскільки непевною є ситуація як із цим документом, так і з подальшою американською допомогою. Угода може стати або «великим успіхом», або «тихенько» зійти на пси, казав наш президент.

«Ця угода є частиною наших великих домовленостей з США та може бути частиною майбутніх гарантій безпеки. Я хочу розуміти ширше бачення – що чекає Україну і де ми…», – говорив Зеленський за день перед тим, як ступити на американську землю. А ступивши на неї, президент – як слушно пише The New Yorker – потрапив у засідку. Однак у не меншій пастці нині перебуває і Дональд Трамп. Його «миротворчі» зусилля зруйновані ним самим. Коло його однодумців – зокрема, серед сенаторів і членів Республіканської партії – продовжує скорочуватися, а серед європейських лідерів ставлення до нього формується відповідне. Із відданих друзів у нього залишається хіба що Путін, але і це не надовго.

«Ви відчуєте…», – сказав Трампу Зеленський. Президента України перебили, і він не завершив свою думку...

Наталія Лебідь, «Главком»