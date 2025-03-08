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Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна
Кім Чен Ин наголосив на важливості перетворення військово-морського флоту Північної Кореї «в елітну силу, оснащену ядерною зброєю»
фото з відкритих джерел

Верф, на якій відбувається будівництво, відвідав північнокорейський лідер Кім Чен Ин

У Північній Кореї будують атомний підводний човен, який може бути оснащений стратегічними керованими ракетами з ядерними боєголовками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA). У суботу, 8 березня, воно опублікувало фото із верфі, яку відвідав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Державне інформагентство Північної Кореї не повідомило подробиць будівництва, зазначивши лише, що Кім Чен Ин ознайомився з ним.

Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна фото 1

У повідомленні цитують запевнення лідера КНДР у тому, що «морська обороноздатність країни» буде «повністю розгорнута в усіх необхідних водах без будь-яких обмежень».

Окрім того, Кім Чен Ин наголосив на важливості перетворення військово-морського флоту Північної Кореї «в елітну силу, оснащену ядерною зброєю» і заявив про своє бажання «радикально зміцнити військово-морську промисловість».

Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна фото 2

У коментарі NBC News південнокорейський експерт з підводних човнів Мун Кеун Сік, який викладає в Сеульському університеті Ханьян, повідомив, що зображене на фото військово-морське судно, схоже, має вантажопідйомність 6000 або 7000 тонн і може нести близько 10 ракет.

За його словами, використання терміну «стратегічні керовані ракети» означає, що вони будуть нести ядерну зброю.

Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна фото 3

Атомний підводний човен був серед довгого списку бажань високотехнологічної зброї, яку Кім Чен Ин пообіцяв представити під час великої політичної конференції в 2021 році, щоб впоратися з тим, що він назвав ескалацією військових загроз під проводом США.

Іншою зброєю були міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі, гіперзвукова зброя, супутники-розвідники та ракети з кількома боєголовками. Відтоді Північна Корея провела ряд випробувань, щоб отримати їх.

Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна фото 4

Отримання Північною Кореєю більшої здатності запускати ракети з-під води викликає занепокоєння у США та Японії, тому що такі запуски важко виявити заздалегідь.

Як відомо, Північна Корея перебуває під жорсткими санкціями, тому їй складно отримати ресурси та технології для будівництва атомних підводних човнів.

Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна фото 5

Експерт з підводних човнів припустив, що Північна Корея, можливо, отримала російську технологічну допомогу для будівництва ядерного реактора, який буде використовуватися на підводному човні, в обмін на постачання звичайних озброєнь і військ для підтримки війни Росії проти України.

Нагадаємо, Північна Корея, ймовірно, близька до того, щоб завершити будівництво першого літака далекого радіолокаційного виявлення.

Раніше сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за активізацію «провокацій».

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Теги: зброя будівництво промисловість технології Північна Корея балістичні ракети обмін

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