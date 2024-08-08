ЗСУ у Курську. Доказ смерті путінської держави
Як Курськ стає полем демонстрації нової тактики ЗСУ
Що цікавого з нинішнім Курськом, так це якісна тиша перед операцією і демонстративне застосування реєстрових частин ЗСУ при атаках на територію РФ.
Такого раніше не було.
Навіть станом на зараз є уже важливий підсумок.
Як і під час деяких попередніх рейдів на територію Московії, так і під час маршу Пригожина на Москву, відсутня належна і згуртована реакція російської державної системи.
Одна частина держапарату бреше, інша намагається воювати, але явно у неї немає належних сил. Команди зверху немає на це.
Евакуації немає, цивільний захист не працює.
Тому я погоджуюся, що Путін «мертвий». Вся його держава чекає на команди, а команди не йдуть і не йдуть.
Це треба пояснювати усім, хто боїться Росії.
Це було очевидно ще минулого року, а нині – знову видно.
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