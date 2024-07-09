«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист

На думку підписантів, «виклики, які ставить Росія» можна вирішити без членства України в НАТО

Представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну. Про це повідомляє The Guardian.

У листі йдеться, що «якби Україна приєдналася до НАТО, Росія мала б підстави сумніватися в достовірності гарантій безпеки НАТО – і отримала б можливість перевірити та потенційно розірвати Альянс. Результатом може бути пряма війна між НАТО і Росією або розпад самого НАТО».

Водночас автори листа вважають: думка про те, що вступ України до Альясну міг би утримати РФ від повторного вторгнення є «видаванням бажаного за дійсне». На думку підписантів, «виклики, які ставить Росія» можна вирішити без членства України в НАТО.

«Рух України до членства в Альянсі може погіршити проблему, перетворивши Україну на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу та підігравши наративу Володимира Путіна про те, що він воює в Україні із Заходом, а не з народом України. Прийняття України знизило б безпеку Сполучених Штатів і союзників по НАТО, створивши значний ризик для всіх», – йдеться у листі.

Також представники вишів додали, що «затягування членства України в НАТО робить погану послугу українцям, які відважно борються за свою незалежність, адже чим ближче НАТО наближається до обіцянки, що Україна приєднається до альянсу після закінчення війни, тим більшим буде стимул для Росії продовжувати воювати та вбивати українців, щоб запобігти інтеграції України в НАТО».

Як відомо, лідери НАТО збираються у Вашингтоні 9-11 липня на саміт Організації Північноатлантичного договору, який також відзначатиме 75-річчя військового альянсу.

Нагадаємо, у проєкті тексту спільного комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу до НАТО охарактеризований як «незворотній». Про це повідомляє CNN.

Одне із джерел, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання слова «незворотній» у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися. Чиновник сказав, що остаточна версія міститиме цей термін.