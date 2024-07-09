Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист
9-11 липня 2024 року лідери НАТО збираються у Вашингтоні на саміт
фото: Virginia Mayo/AP

На думку підписантів, «виклики, які ставить Росія» можна вирішити без членства України в НАТО

Представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну. Про це повідомляє The Guardian.

У листі йдеться, що «якби Україна приєдналася до НАТО, Росія мала б підстави сумніватися в достовірності гарантій безпеки НАТО – і отримала б можливість перевірити та потенційно розірвати Альянс. Результатом може бути пряма війна між НАТО і Росією або розпад самого НАТО».

Водночас автори листа вважають: думка про те, що вступ України до Альясну міг би утримати РФ від повторного вторгнення є «видаванням бажаного за дійсне». На думку підписантів, «виклики, які ставить Росія» можна вирішити без членства України в НАТО.

«Рух України до членства в Альянсі може погіршити проблему, перетворивши Україну на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу та підігравши наративу Володимира Путіна про те, що він воює в Україні із Заходом, а не з народом України. Прийняття України знизило б безпеку Сполучених Штатів і союзників по НАТО, створивши значний ризик для всіх», – йдеться у листі.

Також представники вишів додали, що «затягування членства України в НАТО робить погану послугу українцям, які відважно борються за свою незалежність, адже чим ближче НАТО наближається до обіцянки, що Україна приєднається до альянсу після закінчення війни, тим більшим буде стимул для Росії продовжувати воювати та вбивати українців, щоб запобігти інтеграції України в НАТО».

Як відомо, лідери НАТО збираються у Вашингтоні 9-11 липня на саміт Організації Північноатлантичного договору, який також відзначатиме 75-річчя військового альянсу.  

Нагадаємо, у проєкті тексту спільного комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу до НАТО охарактеризований як «незворотній». Про це повідомляє CNN.

Одне із джерел, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання слова «незворотній» у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися. Чиновник сказав, що остаточна версія міститиме цей термін.

Читайте також:

Теги: робота саміт війна незалежність чиновник Україна НАТО росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін дуже сподівається, що Дональда Трампа оберуть наступним президентом Америки
Чи стане Трамп рятівником для Путіна і які ризики для України
24 червня, 17:17
Деталі плану Маршалла для України можуть бути опрацьовані представниками нашої країни та країн G7
План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7
13 червня, 19:46
Збірна Німеччини розбила національну команду Шотландії
Євро-2024. Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1
15 червня, 00:58
31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку
Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду
17 червня, 18:01
Дзюдоїстка Таймазова фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну
20 червня, 21:45
На місці обвалу будинку у Стамбулі знаходяться рятувальники та правоохоронці
У Стамбулі обвалився чотириповерховий житловий будинок (фото, відео)
27 червня, 11:24
Столтенберг зазначив, що ЗСУ здатні не тільки утримувати фронт, а й завдавати агресору великої шкоди
РФ здатна здійснити великий прорив на фронті? Столтенберг відповів
28 червня, 03:38
Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США та обговорив постачання ППО
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot
30 червня, 02:59
Літак Орбана приземлився в аеропорті «Внуково»
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан офіційно прибув до Москви
5 липня, 12:42

Політика

Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії
Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії
Незаконне фінансування: прокуратура Парижа відкрила справу проти Ле Пен
Незаконне фінансування: прокуратура Парижа відкрила справу проти Ле Пен
«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист
«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
Орбан знайшов нове виправдання своїй поїздці до Путіна
Орбан знайшов нове виправдання своїй поїздці до Путіна
Шольц зробив несподівану заяву про стан Байдена
Шольц зробив несподівану заяву про стан Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
14K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
12K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
11K
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)
9799
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua