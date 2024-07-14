Трамп після замаху провів зустрічі та росіяни атакували два міста на Донеччині: головне за день

Головні події за день 14 липня

Байден поговорив із Трампом після замаху. Як посол України відреагував на стрілянину під час виступу Трампа. Куди їдуть відпочивати найбільше та прем'єр Ірландії планує візит до України. «Главком» зібрав добірку новини за день, щоб ви були в курсі головних подій.

Байден зв'язався з Трампом після замаху

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден мав розмову з колишнім очільником США Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном). Про це повідомив Білий дім, передає Associated Press.

Замах на Трампа. Реакція посла України в США

Замах на Трампа. Реакція посла України в США

Посол України в США Оксана Маркарова засудила напад на експрезидента США Дональда Трампа на мітингу в Пенсильванії та закликала притягнути всіх винних до відповідальності.

Відпочинок у 2024 році: зафіксовано несподіваний тренд

Європейська туристична комісія повідомила про тріумфальне повернення туризму до допандемійних показників у літньому сезоні 2024 року. Прогнозується, що туристичні витрати сягнуть вражаючої позначки у 800 мільярдів євро. Про це пише Bloomberg.



DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Російські загарбники окупували селище Урожайне на Донеччині. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Сьогодні (13 липня, – «Главком») з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.



Прем’єр Ірландії планує візит до України

Саймон Гарріс прокоментував зустріч із Володимиром Зеленським. Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що сподівається найближчим часом відвідати Україну. Про це повідомляє The Irish Times. Зазначимо, що напередодні Гарріс приймав президента України Володимира Зеленського. На пресбрифінгу, який відбувся після зустрічі, премʼєр-міністр Ірландії підтвердив, що прийняв офіційне запрошення відвідати Україну. Глава ірландського уряду сподівається здійснити візит найближчими тижнями.

Стала відома кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет опублікував оновлений список нейтральних спортсменів з російськими і білоруськими паспортами, яких визнали такими, що відповідають умовам нейтральності. Отримали допуск і прийняли запрошення 16 спортсменів з білоруськими паспортами і 15 – з російськими. При цьому 18 спортсменів з російськими паспортами і 7 з білоруськими відмовились від запрошень. Зазначається, що список ще буде оновлюватись.



Трамп після замаху провів приватні зустрічі у своєму маєтку: про що говорили



Ексочільник США зустрівся з декількома сенаторами та губернатором Північної Дакоти Експрезидент Дональд Трамп провів приватні зустрічі у своїй приватній резиденції у Флориді після того, як на нього було скоєно замах на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Про це повідомляє ABC News. Експрезидент Сполучених Штатів Америки за останню добу провів зустрічі із декількома сенаторами та губернатором Північної Дакоти. Усі зустрічі відбулися у приватній резиденції Трампа у Флориді Мар-а-Лаго, яку ретельно охороняє як приватна служба, так і, ймовірно, тепер державні служби правопорядку. За даними джерел видання, на зустрічах могла обговорюватись кандидатура ймовірного віце-президента США в разі перемоги Трампа.



Відома голлівудська акторка померла після багатьох років боротьби з раком

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка протягом дев'яти років боролася з онкологією, померла. Сумну новину виданню People підтвердила давня приятелька артистки, публіцистка Леслі Словн. Зірка серіалу «Усі жінки – відьми» та «Район Беверлі Гіллз» померла у суботу, 13 липня. Шеннен Догерті не стало у віці 53 років.



Як змусити Росію до миру: Офіс президента озвучив сценарій



Відсутність представників Росії на другому саміті миру, проведення якого анонсував президент України Володимир Зеленський до кінця цього року, не стане перешкодою для реалізації української формули миру, а державу-агресорку буде поставлено перед фактом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі виданню «Голос Америки».



Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка

Колишня перша леді Меланія Трамп відреагувала на замах на свого чоловіка, експрезидента США Дональда Трампа. Відповідний лист вона опублікувала в соцмережі Х у неділю, 14 липня.

«Ми завжди були унікальним союзом. Америко, тканина нашої ніжної нації пошматована, але наша мужність і здоровий глузд повинні піднятися і знову об'єднати нас в одне ціле», – написала Меланія. Вона подякувала працівникам спецслужб та правоохоронцям за захист її чоловіка Дональда Трампа. Меланія також висловила співчуття сім'ям тих, хто постраждав під час стрілянини.

Нагадаємо: замах на Трампа та смерть брата Мустафи Джемілєва: головне за ніч