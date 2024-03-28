Окупанти намагаються просуватися до Часового Яру: аналіз ISW

Російські війська просунулися на захід від Бахмута

Росіяни наступають в районі Іванівського і перебувають в межах 500 метрів від міста Часів Яр. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

27 березня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бойові дії тривали в районі Синьківки та озера Лиман, Іванівки, Тернів і Ямполівки, Білогорівки. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Тернів, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження

27 березня російські війська завдали удару по Харкову з універсального шарнірно-плануючого боєприпасу Д-30 (УМПБ), керованої плануючої бомби. Українські чиновники зазначили, що цей удар став першим російським ударом плануючою бомбою по Харкову з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Бахмута, хоча 27 березня не було підтверджених змін лінії фронту в цьому районі. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Бахмута вздовж залізничної лінії та ділянки O0506 (Хромове-Часів Яр) шосе 1,15 кілометра в глибину і 1,85 кілометра в ширину.

Російський блогер стверджував, що військові наступають поблизу Іванівського і перебувають в межах 500 метрів від міста Часів Яр. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу приписав захоплення Іванівського 24 березня частинам російського 102-го мотострілецького полку, хоча ISW ще не спостерігав візуальних доказів захоплення Іванівського.

Український військовий оглядач повідомив, що російські сили активізували перекидання техніки та особового складу вздовж наземних ліній зв’язку (GLOCs) через Кадіївку, Первомайськ і Попасну (все на схід від Бахмута), але не уточнив призначення цих перекидань. Проте Кадіївка, Первомайськ і Попасна пролягають уздовж траси Т0504 Луганськ – Бахмут, яка пролягає прямо з російського тилу в окупованій Луганській області до Бахмута.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах Бердичів та Орлівки. Російські блогери стверджували, що російські війська увійшли в Семенівку і атакують українські позиції в населеному пункті, але українські сили активно контратакують у цьому районі.

27 березня російські війська просунулися в межах Новомихайлівки. Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

На кордоні Донецько-Запорізької області позиційні бойові дії тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного. 27 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

27 березня тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок.