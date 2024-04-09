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Американський фронт Москви проти Києва

glavcom.ua
Росія нарощує пропагандистські операції в рамках другого фронту, який став для Москви майже таким же важливим, як перший – в Україні
фото: Depositphotos

У січні 2023 року Кремль серйозно зайнявся підривом американської підтримки України

Washington Post 8 квітня опублікував велику статтю під красномовною назвою «Російські тролі обрали за ціль підтримку України з боку США». Зокрема, в ній (з посиланням на численні внутрішні кремлівські документи, отримані європейською розвідувальною службою), йдеться:

  • Коли у серпні президент Байден запропонував виділити додаткові $24 млрд на фінансування України, московські політтехнологи були готові підірвати громадську підтримку законопроєкта. У рамках кампанії, метою якої був вплив на обговорення в Конгресі та інші дебати з метою розпалювання антиукраїнських настроїв, політтехнологи та тролі з РФ написали тисячі фейкових публікацій, постів у соцмережах та коментарів.
  • Понад 100 документів, датованих періодом з травня 2022 року по серпень 2023-го, що були надані WP, насправді дозволили отримати уявлення про зусилля Москви з ослаблення підтримки Києва не тільки в США, а й у Франції та Німеччині, а також дестабілізацію в самій Україні.
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  • Росія нарощує пропагандистські операції в рамках другого фронту, який, за словами американських високопосадовців, став для Москви майже таким же важливим, як перший – в Україні: «Росіяни кидають речі в стіну, щоб побачити, що прилипне, – пояснив один із співробітників Республіканської партії на Капітолійському пагорбі, – Ми бачимо широку кампанію, в якій задіяно безліч напрямків, і деякі з них працюють краще за інші. Але росіян це не хвилює. Вони просто намагаються створити сприятливе середовище».
  • Багато документів містять метадані, які вказують, що вони були написані членами команди московської PR-компанії Social Design Agency Іллі Гамбашидзе. У березні США запровадили санкції проти нього за участь у «постійній закордонній кампанії шкідливого впливу» за вказівкою Кремля, включаючи створення веб-сайтів, призначених для маскування під легальні ЗМІ у рамках кампанії Doppelganger.
  • Команда Гамбашидзе використовує «недовговічні» акаунти у соцмережах, щоб уникнути виявлення. Маніпулятори розробили техніку використання облікових записів для розсилання посилань на матеріали, а потім видалення своїх постів або облікових записів, як тільки інші повторно поширюють контент. Ідея полягає в тому, щоб приховати справжнє походження інформації, що вводить в оману і зберегти канал відкритим для майбутніх операцій впливу.
  • Компанія Alethea, яка займається дослідженням соцмереж, назвала цю тактику «листом невидимого чорнила». Пропагандисти використовують ще один прийом – поширення лише веб-адреси, а не повідомлення, щоб ускладнити пошук цього матеріалу. Інші прийоми заплутування включають перенаправлення через низку, здавалося б, випадкових сайтів, доки вони не потраплять на фейкову статтю.
  • В одному з документів йдеться про використання платформи Trump's Truth Social як єдиного способу розповсюдження повідомлень «без цензури», тоді як для Facebook, X та YouTube створені «недовговічні» облікові записи.
  • У січні 2023 року Кремль серйозно зайнявся підривом американської підтримки України. Була викликана команда політтехнологів, які вже працювали над кампаніями з ослаблення підтримки Києва в Європі, включаючи Гамбашидзе. На стратегів працюють десятки співробітників «ферми тролів» та перекладачів.
  • Незабаром московським спін-докторам (фахівець у галузі PR-технологій – Ред.) було наказано створити для американців медіаконтент, який сприяв би звинуваченням у корупції, пов'язаних з українським керівництвом, – «продажу та крадіжці зброї, яку передали Україні».
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  • Стратегам було доручено культивувати середовище, в якому «американці не готові жертвувати своїм благополуччям заради конфлікту в Україні», а також представляти все тісніші відносини РФ з Китаєм як нову загрозу, «створену власноруч діяльністю США».
  • Коли член Палати представників Метт Гетц, один із провідних противників допомоги Україні, попередив про «небезпечний двопартійний консенсус, який веде нас до війни з Росією» і наклав вето на початковий пакет допомоги Вашингтона Києву у розмірі $40 млрд у 2022 році, оскільки він буде наданий «у той час як американці залишаться без дитячої суміші», – росіяни виділили його цитати для своїх акаунтів як приклад того, який меседж має бути посилено.
  • Росія «повідомляє аудиторії 80% того, що вона вже чує і 20% того, що вона хоче, щоб аудиторія почула. Це відповідає запиту на інформацію. А потім росіяни додають трохи власної «правди» і це виявляється дуже ефективним».
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Теги: пропаганда санкції інформаційна війна війна росіяни дезінформація

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