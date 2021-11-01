Ковідні пристрасті: Київ, і не лише він

Чи вдасться забезпечити жорсткий масковий режим для всіх без винятку у публічних місцях?

Чи можна бути «трішки вагітними»? Добре відомо, що ні. А от «трішки на локдауні» – можна. Принаймні, так вважає столичний мер Віталій Кличко. В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» напередодні переходу міста в «червону зону» карантину він, наголосивши, що «в Києві дуже погана зараз статистика» і що «ситуація вкрай складна», заявив, що «зараз локдаун в місті Києві буде діяти тільки для тих людей, які не вакциновані». Цікаво, як це виглядатиме на практиці? Що, в кожному автобусі, в кожній маршрутці їздитимуть непідкупні поліцейські, які перевірятимуть ковідні сертифікати? Але скільки ж треба таких поліцейських… Чи відповідні документи на вході у транспортний засіб перевірятимуть так само непідкупні водії? Але ж, подейкують, що чи то кожен десятий, чи кожен дванадцятий сертифікат – то фальшивка. Он перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін продемонстрував у прямому ефірі у студії програми «Свобода Савіка Шустера» підроблені сертифікати про вакцинацію, в тому числі й на ім’я ведучого програми. Поліція в рамках спецоперації замовила документи в одного з вінницьких аферистів, сплативши 250 євро. Зловмисник діяв спільно з медиками і вносив дані фейкових документів в загальну електронну базу. Такі «документи» нічим не відрізняються від справжніх, як їх не перевіряй. З тією тільки різницею, що їхній власник – не вакцинований…

А оскільки ковідні сертифікати гратимуть роль перепусток не тільки у громадський транспорт, то навіть «трішки локдаун» на чималу кількість невакцинованих киян не поширюватиметься. Зі зрозумілими наслідками. Про частину з яких говорив відомий лікар Євген Комаровський: «99% людей в реанімації – вони не щеплені! І більшість тих, хто у лікарнях, не щеплені! А половина з тих, хто начебто щеплений, з купленими папірцями».

І чи вдасться забезпечити (а це можливо тільки з використанням силових засобів) жорсткий масковий режим для всіх без винятку у публічних місцях? Щодо цього. зважаючи на минулий досвід, у мене є великий сумнів. А такий режим украй необхідний, бо щеплення само по собі не убезпечує від ковіду – воно тільки істотно знижує ймовірність зараження і полегшує перебіг недуги.

Отож ефективність «трошки локдауну» буде, найшвидше, мінімальною, а пов’язані з ним незручності – значними. Та головне – відбудеться чергова вже дискредитація у масовій свідомості ідеї жорсткого карантину як засобу хоча би зменшити масштаби поширення коронавірусу – і кількість смертей від нього, яка вже офіційно перевищила 600 на добу, а реально є відчутно вищою, бо, як компетентно зауважив той же Комаровський, «забиті судово-медичні морги, це морги, куди везуть тих, хто помирає вдома. І коли вони померли вдома, і їм не встигли до цього поставити ПЛР, то вони помирають не від COVID, а від начебто якоїсь там пневмонії». А вакцинація, за яку ратує президент Зеленський як єдину панацею в цій ситуації, не допоможе. Бо ж повністю вакциновано в Україні лише 18% населення (реально дещо менше, зважаючи фальшиві відомості, введені до загальнодержавної бази даних). А, як показав досвід курортного Моршина, для мінімізації наслідків ковіду, слід мати приблизно 75% повністю вакцинованих. Україна ж у цілому навіть за максимальних темпів вакцинації (а вже подекуди почалися бійки за місце у черзі на щеплення) до Нового року навряд чи вийде на рівень 50% повністю вакцинованих, а це означатиме, що захворюваність і смертність невпинно зростатимуть (якщо тільки «згори» не дадуть команду «ховати» реальні дані). Хіба що Київ (36% повністю вакцинованих) здатен вийти на ці 50%, і навіть дещо більше, проте це теж не стане порятунком.

Як на мене, професор-епідеміолог Наталія Виноград не випадково постійно наголошувала, що заявила, що ситуація з коронавірусом в Україні виходить з-під контролю і для стримування пандемії загальнонаціональний локдаун варто було запровадити ще у вересні. Та хіба «нагорі» слухають справді кваліфікованих фахівців і просто розумних людей? «Треба вакцинуватися. І це не страшилки, а дійсно єдине рішення», - щойно заявив президент Зеленський. Пізно! Треба було кинути влітку всі можливі ресурси не на т.зв. «велике будівництво», а на масову вакцинацію, щоби довести кількість повністю вакцинованих до 20%-25%. І супроводити все це роз’яснювальною кампанією у мас-медіа, безжально закриваючи ті медіа, які надавали трибуну антивакцинаторам, та заарештовуючи найактивніших представників цього племені (серед яких вистачає попів відомого патріархату). А з початком осені поєднати локдаун з іще більш масовою вакцинацією. Тоді б нині ситуація була відчутно кращою. А так… Втім, реальний локдаун, поєднаний із масовим щепленням, міг би дати і зараз хоч щось позитивне. Причому для цілої низки професій таке щеплення однозначно має бути примусовим.

А що робити зі значним числом пенсіонерів, які не хочуть вакцинуватися? Євген Комаровський вважає, що ім. треба платити по 5 тисяч гривень в обмін на щеплення від коронавірусу. Він зазначає: «Прикро, коли є інструменти, що дозволяють людям не вмирати, а люди вважають за краще вмирати. У віковій категорії 60+ смертність при ковіді досягає 10-15%. Це люди в масі своїй наполегливо відмовляються від вакцинації. І це не молоді блогери, які воюють з вакцинами, а дорослі люди, які повинні були б знати, що таке добре і що таке погано». Ось тут дозволю собі не погодитися зі знаним лікарем. Ця категорія населення на сході та півдні України (а передусім про неї має інформацію Комаровський) інфікована не менш страшним і смертельним, ніж ковід, вірусом – вірусом російської пропаганди, вірусом путінізму. Саме інфіковані цим вірусом російськомовні мешканці Латвії відмовляються від вакцинації (внаслідок чого 80% хворих у лікарнях Риги становлять саме вони і в цій країні ситуації склалася вкрай тривожна). Саме ця публіка визнає лише «чудодійний» російський «Спутник-V» і розпускає чутки, начебто західні вакцини небезпечні, більше того – призначені виморити українців. Але увагу (в тому числі й відповідних органів) вимагає антивакцинаторська пропаганда у західних областях – хто саме її здійснює. Бо це ж якийсь абсурд – у всіх областях Західної України, за єдиним винятком Львівської, відсоток повністю вакцинованих помітно менший за середній по Україні! Чи, може, забезпеченість вакцинами у цьому регіоні надто незначна? Тоді треба шукати негідників у керівництві відповідних структур…

А взагалі-то пандемія ковіду не лише в Україні, а й у розвинених державах наочно виявила факт існування негромадянського, а то й антигромдянського суспільства. Та це вже інша тема.

Читайте також: Пандемія недовіри

Джерело: День

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.