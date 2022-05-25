Дружина командира «Азова»: полонених тримають у задовільних умовах

Командир полку «Азов» зміг зателефонувати дружині і повідомити про умови перебування на ворожій території

Перебування захисників Маріуполя на ворожій території контролюють ООН і Червоний хрест

Захисники «Азовсталі» перебувають у задовільних умовах, до них не застосовується насилля. Про це Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов», розповіла виданню The Guardian.

Жінка зазначила, що чоловік, Денис Прокопенко, зміг до неї зателефонувати і коротко розповісти, що з ним усе добре, а українські військові, які тимчасово перебувають на ворожій території, не зазнали насильства.

Втім, зазначає ЗМІ, невідомо, чи міг командир полку «Азов» вільно говорити у той момент.

Хоча сама Катерина Прокопенко розповіла The Guardian, що чула і з інших джерел, що умови перебування захисників «Азовсталі» більш-менш задовільні. «Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства», – запевнила дружина українського воїна.

Вона відзначила, що невідомо, як ситуація розвиватиметься надалі, та зараз процес перебування українських військових на території ворога контролюють треті сторони – ООН та Червоний хрест.

Також Катерина Прокопенко поінформувала ЗМІ про створення власної незалежної кампанії на підтримку захисників «Азовсталі». «Наша мета – організовувати щотижневі дзвінки до затриманих, розвінчувати російські фейки про наших хлопців, забезпечувати задовільні умови перебування – ліжка, воду, їжу та ліки, а також вимагати їхнього якнайшвидшого звільнення», – пояснила дружина командира полку «Азов».

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

19 травня Червоний хрест відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

Відомо, що Червоний хрест не оприлюднюватиме дані про полонених з «Азовсталі».