126 років тому народився майбутній король України

, наймолодша дитина австрійських архікнязів Габсбургів-Лотаринзьких, народився 10 лютого 1895 року у родинному маєтку, що знаходилося на острові Люсін (сучасна Хорватія) в Адріати

Василь Вишиваний, він же Вільгельм франц фон Габсбурґ-Льотрінґен , наймолодша дитина австрійських архікнязів Габсбургів-Лотаринзьких, народився 10 лютого 1895 року у родинному маєтку, що знаходилося на острові Люсін (сучасна Хорватія) в Адріати

Василь Вишиваний, він же Вільгельм франц фон Габсбурґ-Льотрінґен , наймолодша дитина австрійських архікнязів Габсбургів-Лотаринзьких, народився 10 лютого 1895 року у родинному маєтку, що знаходилося на острові Люсін (сучасна Хорватія) в Адріати

18 серпня 1948 року в застінках Лук’янівської тюрми в Києві обірвалося життя ерц-герцога Вільгельма фон Габсбурга

І хоча королем він так і не став, але став України вірним сином. За що і був знищений большевиками у Києві у Лук‘янівській в‘язниці.

Василь Вишиваний не схилив перед Москвою голову і не зігнув спину. Рід Ґабсбурґів, до якого належав Василь, інстинкту згинання не мав.

Василь Вишиваний

Шкода, що пам‘ятають про великого українця лише у Львові. А на Лук‘янівськім сізо досі немає, бодай пам‘ятної таблички про те, що саме тут свій земний шлях завершив полковник української армії і невтілений король України.

Джерело: блог Андрія Шкіля

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