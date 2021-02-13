126 років тому народився майбутній король України
18 серпня 1948 року в застінках Лук’янівської тюрми в Києві обірвалося життя ерц-герцога Вільгельма фон Габсбурга
І хоча королем він так і не став, але став України вірним сином. За що і був знищений большевиками у Києві у Лук‘янівській в‘язниці.
Василь Вишиваний не схилив перед Москвою голову і не зігнув спину. Рід Ґабсбурґів, до якого належав Василь, інстинкту згинання не мав.
Шкода, що пам‘ятають про великого українця лише у Львові. А на Лук‘янівськім сізо досі немає, бодай пам‘ятної таблички про те, що саме тут свій земний шлях завершив полковник української армії і невтілений король України.
Джерело: блог Андрія Шкіля