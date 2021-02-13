  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Шкіль
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    126 років тому народився майбутній король України

    • Андрій Шкіль

      Народний депутат України 4-6 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Василь Вишиваний, він же Вільгельм франц фон Габсбурґ-Льотрінґен<span>, наймолодша дитина австрійських архікнязів Габсбургів-Лотаринзьких, народився 10 лютого 1895 року у родинному маєтку, що знаходилося на острові Люсін (сучасна Хорватія) в Адріати - 126 років тому народився майбутній король України
    Василь Вишиваний, він же Вільгельм франц фон Габсбурґ-Льотрінґен, наймолодша дитина австрійських архікнязів Габсбургів-Лотаринзьких, народився 10 лютого 1895 року у родинному маєтку, що знаходилося на острові Люсін (сучасна Хорватія) в Адріати

    18 серпня 1948 року в застінках Лук’янівської тюрми в Києві обірвалося життя ерц-герцога Вільгельма фон Габсбурга

    І хоча королем він так і не став, але став України вірним сином. За що і був знищений большевиками у Києві у Лук‘янівській в‘язниці.

    Василь Вишиваний не схилив перед Москвою голову і не зігнув спину. Рід Ґабсбурґів, до якого належав Василь, інстинкту згинання не мав.

    Василь Вишиваний
    Василь Вишиваний

    Шкода, що пам‘ятають про великого українця лише у Львові. А на Лук‘янівськім сізо досі немає, бодай пам‘ятної таблички про те, що саме тут свій земний шлях завершив полковник української армії і невтілений король України.

    Джерело: блог Андрія Шкіля

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Гліб Канєвський
    Гліб Канєвський

    Голова експертної організації StateWatch

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies