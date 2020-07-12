Переговори щодо Донбасу. На Банковій вирішили, що росіянам треба піддаватися



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«По-пацанськи» не можна програти» - Резніков

Росіянам «по-пацанськи» не можна програвати, – віцепрем’єр Резніков

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні, пояснив логіку поведінки перемовників Кремля.

В інтерв’ю «Главкому» урядовець зазначив: «Оскільки у росіян апетит заздалегідь досить значний, то відступити вони можуть, бо все одно не програють. Ми ж з вами розуміємо, що сам факт шестирічної дестабілізації країни, яка є їхнім колишнім членом братнього союзу, а насправді колонією Російської імперії, яка відкололася і ще тут розповідає про свою незалежність, – це вже результат», – визнає віцепрем’єр.

При цьому Резніков звертає увагу: росіяни в нас забрали тимчасово території через окупацію і спробу анексії, але вони самі під сумнів ставлять ці здобутки. «Якби не було цього сумніву, то вони б не писали в змінах до своєї Конституції заборону обговорювати питання Криму. Вони, насправді, підсвідомо знають, що зробили», – пояснює український віцепрем’єр.

«Тому Донбас для них – це другий хід. Їм є куди відійти, бо вони вже досягнули своєї мети, вони вже нам пустили кров в прямому і переносному сенсі – економічному і людському. Вони не дали нам розгорнутися як успішній європейській країні за ці шість років. І показали приклад в себе на території: мовляв, бачите, до чого доводить демократія і лібералізація. Ми всім тут продемонструємо, що все це наше: Грузія, Литва, Польща, Естонія, Україна», – вважає Резніков.

На питання, який же компроміс можливий з агресором за таких обставин, і як це їм виставити «перемогою», Резніков зазначив: «Дивлячись, як це подати в ЗМІ. Мене деякі персонажі в російських ЗМІ називають «окупаційним віцепрем’єр-міністром». Тобто я один з героїв їхніх ток-шоу зі знаком «мінус». Тому тут є питання збереження обличчя. Це поняття, до речі, взагалі йде зі східної ідеології – воно важливе для японців, корейців, китайців. «По-пацанськи» не можна програти».

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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