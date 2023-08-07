Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті

glavcom.ua
«Попереду ще майже три...»
фото з відкритих джерел

У вересні ми побачимо, чи можливий серйозний прорив на південній ділянці фронту

Наскільки я зрозумів зі слів різних аналітиків:

  1. На південній ділянці фронту в серпні на нас чекає приблизно те саме, що і в останні півтора місяця – роздовбування російської логістики, командних пунктів, артилерії тощо. Плюс локальні просування.
  2. У вересні має стати зрозуміло, чи досить виснажені російські сили, щоб став можливим серйозніший прорив.
  3. Оцінювати ймовірність такого виснаження поки ніхто не береться.
  4. Дедлайн закінчення активних дій – кінець жовтня. Тобто два місяці минуло, попереду ще майже три.

Тож стежимо за подіями й далі підтримуємо ЗСУ.

Читайте також: Юрій Гудименко: Ми завжди потребували президента-русофоба
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна фронт ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший тренінг для 12 столичних фахівців провели Катерина Зубкова та Анна Коломієць з БФ «TMS – боремось за Україну»
Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів
3 серпня, 13:08
Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін
Путін їде з візитом до Туреччини
2 серпня, 13:37
Виробники зможуть виготовляти дві такі машини щомісяця
Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію (фото)
2 серпня, 10:57
Євгену Світличному у вересні 2023-го мало б виповнитися 30 років
На війні загинув актор Євген Світличний
31 липня, 06:35
Російський диктатор втрачає контроль над владою
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід війни
27 липня, 15:55
Одеський морський торговельний порт
Україна захистить порти від атаки РФ вітчизняним озброєнням – Данілов
21 липня, 12:49
Зруйнований у Миколаєві будинок автора гімну Москви
Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
20 липня, 16:37
Сили оборони мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах
Контрнаступ: Генштаб повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку
19 липня, 10:04
ЗСУ контрнаступають щонайменше на трьох ділянках фронту
Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW
12 липня, 05:58

Роман Шрайк

Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Що «Вагнер» забув у Білорусі? Відповідь очевидна
Що «Вагнер» забув у Білорусі? Відповідь очевидна
Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання
Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання
Контрнаступ. Чому рано ще робити висновки
Контрнаступ. Чому рано ще робити висновки
Повернення захисників «Азовсталі» в Україну. Хто кого обманув?
Повернення захисників «Азовсталі» в Україну. Хто кого обманув?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
18K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
15K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
6107
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4520
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати
3370
Чонгарський міст перекрито, росіяни повідомляють про потужні вибухи

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту