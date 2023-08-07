Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
У вересні ми побачимо, чи можливий серйозний прорив на південній ділянці фронту
Наскільки я зрозумів зі слів різних аналітиків:
- На південній ділянці фронту в серпні на нас чекає приблизно те саме, що і в останні півтора місяця – роздовбування російської логістики, командних пунктів, артилерії тощо. Плюс локальні просування.
- У вересні має стати зрозуміло, чи досить виснажені російські сили, щоб став можливим серйозніший прорив.
- Оцінювати ймовірність такого виснаження поки ніхто не береться.
- Дедлайн закінчення активних дій – кінець жовтня. Тобто два місяці минуло, попереду ще майже три.
Тож стежимо за подіями й далі підтримуємо ЗСУ.
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