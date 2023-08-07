Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті

«Попереду ще майже три...» фото з відкритих джерел

У вересні ми побачимо, чи можливий серйозний прорив на південній ділянці фронту

Наскільки я зрозумів зі слів різних аналітиків: Будь ласка, читайте текст після реклами На південній ділянці фронту в серпні на нас чекає приблизно те саме, що і в останні півтора місяця – роздовбування російської логістики, командних пунктів, артилерії тощо. Плюс локальні просування. У вересні має стати зрозуміло, чи досить виснажені російські сили, щоб став можливим серйозніший прорив. Оцінювати ймовірність такого виснаження поки ніхто не береться. Дедлайн закінчення активних дій – кінець жовтня. Тобто два місяці минуло, попереду ще майже три. Тож стежимо за подіями й далі підтримуємо ЗСУ. Читайте також: Юрій Гудименко: Ми завжди потребували президента-русофоба

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