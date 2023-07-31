На війні загинув актор Євген Світличний
Євген Світличний був бійцем механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Сухопутних військ Збройних сил України
У боях за Україну загинув актор Євген Світличний. Про це повідомив український режисер, а нині захисник України Олег Сенцов на своїй сторінці у Facebook.
«Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину», – написав Сенцов.
Згідно з повідомленням, Світличний загинув 19 липня. Йому у вересні 2023-го мало б виповнитися 30 років.
Світличний – актор, що втілив образ Карася у фільмі «Носоріг» режисера Сенцова. Фільм розповідає про кримінальний світ 1990-х в Україні та героя на прізвисько «Носоріг», який стає його частиною.
Стрічка стала другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» у 2021 році.
Як повідомлялося, у боях за Україну загинули п'ять бійців батальону «Вовки да Вінчі», серед яких і Євген Світличний.
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