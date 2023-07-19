Контрнаступ: Генштаб повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку

Сили оборони мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах

Українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут

Сили оборони України вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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Як повідомив Ковальов, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

«У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки», – наголосив речник.

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За словами речника Генштабу ЗСУ, Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, а противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.

Ковальов також сказав, що українські війська мали успіх на напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське, вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, що українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута. Водночас росіяни досягли тактичних успіхів на лінії Куп'янськ-Сватове.

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До слова, касетні боєприпаси, які Сполучені Штати Америки надали Україні в останньому пакеті допомоги, уже незабаром будуть застосовані у Бахмуті Донецької області. Збройні сили України продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку. Тиснуть на ворога на південному й північному флангах.