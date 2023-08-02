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Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію (фото)
Виробники зможуть виготовляти дві такі машини щомісяця
фото: Юрія Свириденко / Facebook

Важливими перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції

Машина для підготовки ґрунту до розмінування від харківських виробників пройшла відповідну сертифікацію. Компанія-виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Зазначається, що важливими перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини.

«Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні – масштабувати виробництво вітчизняних виробників», – зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, такі машини будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію (фото) фото 1
Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію (фото) фото 2

Сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині, та близько 3000 фахівців з розмінування. Для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо. Тому на кожній зустрічі із закордонними партнерами порушується питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.

Раніше Резніков показав ювілейну модель FPV-дрона, зібраного в Україні.

Теги: ЗСУ війна розмінування

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