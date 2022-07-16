«Почалась люта паніка». Рашисти скаржаться на тривожні настрої у підрозділах РФ

Родини військових з РФ вважають, що вони мають воювати до останнього росіянина

Матір окупанта – любителька гороскопів, переконує сина, що це карма і що начебто він відпрацьовує гріхи за минуле життя

У російських окупантів в Україні паніка, вони не хочуть залишатися воювати. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У перехопленій розмові росіянин розповідає матері про настрої в його підрозділі, про те, що його рота хоче втекти із зони бойових дій: «У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому байдуже на людей – я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все».

Матір окупанта – любителька гороскопів, переконує сина, що це карма і що начебто він відпрацьовує гріхи за минуле життя.

«В минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини», – каже матір.

Син обіцяє поговорити зі співслужбовцями, але є проблема: «Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього. Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи. Третій, мабуть, повністю піде, другий – там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось 10. Інші або поранені, або вбиті».

Втім, жінку не дуже хвилює можлива втрата сина. Вона вважає, що вони мають воювати до останнього росіянина.

Нагадаємо, рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії: перехоплення розвідки.

Як повідомлялося, перехоплення розвідки свідчить, що окупанти масово йдуть у відмову.

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