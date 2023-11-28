Чи можна виграти війну на одних емоціях
Поки ми живі ми нічого не програли
Проблема в тому, що виключно на емоційному рівні виграти гру в довгу не можливо.
Емоції здатні вигорати, вони стрибкоподібні, стресують.
Емоції перековані в переконання та світогляд дозволяють рухатися вперед за «будь-якої погоди».
Світогляд і відповідні навички робить з мобілізованого справжню машину для вбивства.
Бачу в інтернеті купу плачів «все пропало», заледве війну не програно.
Вони такі ж далекі від істини, як волання про легку прогулянку та перемогу в Тисячолітній війні з таким ворогом.
Поки ми живі ми нічого не програли.
І програвати як і здаватися не збираємось.
Так, очевидно, відчуваються ознаки кризи.
В тилу і на фронті.
Так, криза – це як ознака хвороби.
З одного боку сигнал що все погано, з іншого – стимул на швидкі, рішучі і можливо радикальні кроки.
В цьому плані криза – це шанс.
Шанс перебудуватися, зробити швидкі висновки і рухатися далі.
Нині ми всі як стиснена пружина.
Стиснена понад силу пружина або зламається, або розпружиться.
Українська нація не з тих, хто ламається від стиснення…
Тому зціпили зуби і вперед.
Вони самі не повмирають…
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