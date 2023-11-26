В окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад півтори тисячі людей

На співпрацю з окупантами пішли до 5% освітян і представників місцевої влади

Енергодар залишили 70-80% місцевих жителів

У тимчасово окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад 1,5 тисячі людей. У місті таких місць десятки. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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«Катівні є. Якщо брати публічні, де, всі, хто лишаються в місті, знають, де перебувають люди, то їх дві. Це приміщення колишнього Управління СБУ і Національної поліції. Там вони розміщують публічні катівні, куди дозволяють приходити знайомими і родичам, заносити ліки. Якщо брати загальну чисельність, то їх близько десяти. Частина з них – на території промислової зони атомної та теплової станції, а частина – в місті», – зазначив Орлов.

За його словами, через ці катівні пройшли понад 1,5 тис. людей. Постійно там утримують близько 100 осіб.

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Орлов додав, що на співпрацю з окупантами пішли до 5% освітян і представників місцевої влади.

За його даними, Енергодар залишили 70-80% місцевих жителів. Зараз у місті проживають близько 10 тис. людей.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Запорізькій АЕС та у місті-супутнику Енергодарі поменшало російських військових. Ймовірно, загарбників перекидають на фронт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб визволити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС. Однак ці операції завершилися невдачею.