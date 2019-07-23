Як довго Зеленський терпітиме Портнова та його витівки?

Андрій Портнов

На початку серпня в країні з‘явиться новий Генпрокурор, здатний організувати належним чином слідство, дати правову оцінку діям чиновників Януковича, у т.ч. Портнова

З приводу зміни запобіжного заходу Єфремову можу сказати наступне: він обов‘язково буде притягнутий до кримінальної відповідальності щойно виконає свою другорядну роль у піар-виставі, яка має до юриспруденції дуже умовне відношення. Портнов зараз стрімко втрачає репутацію ефективного рішали, і йому конче потрібен будь-який позитивний кейс, який він може згодувати своїй секті та роботодавцям. Зміна запобіжного заходу (а не звільнення!) Єфремова - це типу такий кейс: порохоботи камлають, вата хаває

Що стосується самого Портнова, то мені цікаво, як довго Володимир Зеленський терпітиме якогось пихатого чорта, який намагається кошмарити правоохоронну і судову системи держави. Як і пана Богдана, який цього чорта покриває. До речі, я чув, що саме токсичність зв‘язків і специфічні бізнес-підходи Богдана заважають йому попри велике бажання претендувати на посаду прем‘єра.

Думаю, на початку серпня в країні з‘явиться новий Генпрокурор, здатний організувати належним чином слідство, дати правову оцінку діям чиновників Януковича, у т.ч. Портнова та його боса Льовочкіна, під час Революції Гідності, окупації, а також з‘ясувати походження їх статків. А ми з вами, шановні небайдужі співвітчизники, це обов’язково проконтролюємо.

* До речі, Порошенко також може не хвилюватися з приводу Портнова - нічого він йому не зробить, як не зробив майже за 3 місяці (обшуки і ЄРДРи - це нікчемний бурлеск), але він і так не хвилюється, а його юристи сміються з жалюгідних портновських потуг. Плюс, ці потішні «переслідування» допомогли партії Порошенка з мобілізацією електорату на виборах. Не здивуюсь, якщо весь цей баттл зрежисований і обопільно цікавий.

Джерело: блог Сергія Іванова

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