Як соратник Киви погрожував вбити співробітницю кафе у Полтаві

Ми так відвикли від справедливості, що радіємо поодиноким її фактам, навіть якщо вони досягаються не в той спосіб, який має існувати у правовій державі

Ще одна українська готична історія. Місто Полтава, наші дні.

Місцевий гангстер з бентежним іменем Віталя і не менш сакраментальним прізвиськом «Воробєй» відпочиває в місцевому кафе. З ним відпочиває його однояйцевий товариш. Розрізнити їх між собою можна хіба що за формою. Напевно хлопці належать до різних родів гангстерських військ, тому Віталя закований у Nike, його товариш дефілює в адидасівському однострої.

Хлопці добре випивають, збираються, але вже на виході між Віталєю та співробітницею кафе виникає конфлікт, обумовлений, вочевидь, недостатньо шанобливим відношенням до нього. Адже Віталя - не просто бандит, він, можна сказати, молодий політик, наближений до провідного пітекантропа українського політістеблішменту - Іллі Киви. Під час візитів Іллі до благословенної Полтави Віталя виконує роль водія та порученця.

В ході конфлікту зі співробітницею кафе Віталя демонструє весь набір навичок чоловіка, який виріс на серіалі «Бригада» - погрожує вбивством, принижує і навіть приставляє до горла жінки ніж.

Увага! Присутня ненормативна лексика

Вся ця драма фіксується камерами спостереження зі звуком (посилання в першому коментарі), зливається в мережу і набуває широкого розголосу. Попри розголос та очевидний склад злочину, протягом місяця поліція не поспішає чіпати стафф екс-радника МВС та чинного опозиційного депутата.

Резонанс набуває сили і врешті-решт відео потрапляє до Офісу Президента, а саме до заступника Голови ОП Смирнова. Наскільки мені відомо, контент справляє на нього приголомшливе враження, внаслідок чого він вмикає інквізитора. Правоохоронці, отримавши чарівний пендель, раптом активізуються. Віталю приймають, суд блискавично обирає запобіжний захід, який не передбачає застави, і він переїжджає до слідчого ізолятору на 2 місяці. Вибачення, пропозиції відшкодувати потерпілій витрати немайнового характеру та інші фінти рішуче відхиляються, позаяк справа на контролі в ОП.

*що характерно, після втручання вищої сили депутат Кива зливає свою людину, тобто поводиться як справжній проросійський політик, вихований на радянських цінностях*

Ну ось наче й все. Ніби й позитивна історія. Можна навіть попередньо констатувати, що справедливість відновлено, бандит за ґратами, перспектива обвинувального вироку майже не викликає сумніву, бо на контролі. Але є нюанс.

Добре, що саме це відео побачив профільний заступник Голови ОП, який виявився достатньо лютим і в ручному режимі, жорстко відрегулював ситуацію. Але чи правильно це, адже скільки таких відео ще не бачив Офіс? Скільки подібних і ще тяжкіших справ нерухомо дотлівають у слідчих сейфах?

Ми так відвикли від справедливості, що радіємо поодиноким її фактам, навіть якщо вони досягаються не в той спосіб, який має існувати у правовій державі. Має працювати система, і бандитів до буцегарні мусить відправляти саме вона, а не окремі чиновники в окремих рандомних випадках. І систему цю потрібно будувати наново, адже та, що є, давно розклалася вщент.

Джерело: блог Сергія Іванова

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