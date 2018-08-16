Нині не час аналізувати рейтинги кандидатів у президенти

Ну які в Україні рейтинги до того, як мине 15 січня?

Оце якби мене спитали про президентські рейтинги...

...то я сказав би їм: «Ану геть звідси!»

І додав би: «Уявімо собі всіх нас 16 жовтня або 16 листопада.

І сиджу я такий собі і гірко плачу... І кажу: Боже, Боже, навіщо ж я витратив колись цілих 5 хвилин свого життя, щоб задуматися над рейтингами кандидатів станом саме на 16 серпня?

Чи мені зайнятися було нічим, ну там, роботу поробити, книжку почитати, з близькими поспілкуватися? Чи я не знав, що вибори аж 31 березня? Чи мені на тому 16 серпня заціпило?

І правильно ж я робив, Боже, що казав усім, хто питав мене про вибори, аж до 1 грудня «Ану геть звідси!»...

І з першого грудня відповідав лише на питання про те, як кандидати готуються, як позиціонують себе і з ким дружать-ворогують.

А тим, хто все питав про рейтинги, я продовжував казати: «Ану геть звідси!» аж до першого січня.

Чи навіть до п'ятнадцятого.

Бо сам подумай, Господи, ну які в Україні рейтинги до того, як мине 15 січня?

Джерело: блог Сергія Скрипника

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