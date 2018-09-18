Трагедія МН-17: у Путіна придумали новий фейк проти України

Фото: Уніан

Про нову заяву Міноборони РФ з обвинуваченнями на адресу України

Заява Міноборони РФ про те, що в катастрофі Boeing MH-17 на Донбасі винна українська сторона, є черговою брехнею організованого злочинного угруповання, яке очолює Володимир Путін.

Кремль в цілому і Міноборони РФ зокрема - це відомі тепер на весь світ генератори брехні. І все, що ми бачили, наприклад, щодо отруєння Скрипалів - цей генератор брехні дійшов до таких «вершин», що немає сил без сміху дивитися це і слухати. І дійсно було б так смішно, якби не було так сумно і небезпечно для всього світу.

Що стосується чергових заяв Міноборони конкретно про «Бук», то є дві організації (які можуть їх продукувати) - кремлівське Міноборони і Об'єднана слідча група (ОСГ). У обох організацій є певний послужний список - певний трек-рекорд. Відповідно, на підставі цих трек-рекордів громадськість як всередині Росії, яка хоч щось розуміє через наявність мізків, так і за межами Росії, має відповідний рівень довіри до ОСГ та категоричну недовіру до кремлівського Міноборони. Вони можуть знущатися, брехати, заплутувати скільки їм завгодно. Тільки це не допоможе їм уникнути лави підсудних у Гаазі або як мінімум бути оголошеними в міжнародний розшук для того, щоб вони опинилися на лаві підсудних в Гаазі.

Єдиний потенційний плюс, який кремлівські злочинці сьогодні отримали своїми черговими вигадками - це те, що ресурси ОСГ тепер повинні бути направлені на вивчення так званих доказів, наданих офіційними організаціями з Росії. І ці ресурси у вигляді людей, часу повинні будуть використовуватися для вивчення, спростування і викриття у черговій брехні. Адже кількість опублікованих фіктивних, смішних і не дуже смішних версій зашкалює - починаючи від птахопаду, продовжуючи льотчиком Волошиним і закінчуючи українським «Буком». І це трек-рекорд міжнародних терористів і військових злочинців, які продовжують скоювати злочини з єдиною метою - скоювати злочини і уникати відповідальності.

Крім того, сьогоднішня заява - це ще одна ланка в нескінченному ланцюжку вчинення злочинів та спроб уникнення відповідальності.

Нагадаю, коли в 1983 році (радянським винищувачем) був збитий корейський «Боїнг», теж був ланцюжок брехні і тоді вони теж думали, що це їм допоможе - але не допомогло. А у путінському ОЗУ насправді є чудовий послужний список в умінні наступати на одні й ті ж граблі.

Можливо, в Кремлі думають, що чергова брехня їм допоможе. Але виконувати одні й ті ж дії і сподіватися на інший результат - це дійсно межує з божевіллям. Але у них надія на те, що, якщо вони будуть оголошені в міжнародний розшук, то окопаються за стінами Кремля і сподіваються продовжувати морочити голову російській громадській думці і забивати цією дезінформацією і пропагандою мозок російського населення, яке продовжує щохвилини приймати дозу наркозу з останкінської голки. Такого роду вкидання якраз і робляться для пекельної суміші цього наркозу.

Джерело: Апостроф

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