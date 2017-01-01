  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Слава Рабинович
    Думки вголос

    Як змусити Кремль припинити війну на Донбасі

    Про те, що ж зупинить російську агресію
    Виведення військ РФ з Донбасу можливе тільки під тиском найжорсткіших санкцій США проти російської так званої «еліти», а нинішні обмежувальні заходи не дуже впливають на режим РФ Володимира Путіна в середньостроковій перспективі. В американців завжди був, є і буде механізм, як змусити Кремль припинити війну на Донбасі. Це такі
    • Слава Рабинович
    • Сьогодні, 08:01
    • Розсилка
    Фото: EPA/UPG

    Про те, що ж зупинить російську агресію

    Виведення військ РФ з Донбасу можливе тільки під тиском найжорсткіших санкцій США проти російської так званої «еліти», а нинішні обмежувальні заходи не дуже впливають на режим РФ Володимира Путіна в середньостроковій перспективі.

    В американців завжди був, є і буде механізм, як змусити Кремль припинити війну на Донбасі. Це такі санкції проти ватажків путінського ОЗУ, які зупинили б російську агресію.

    Якщо взяти батіг, яким постійно бити по хвосту путінської гідри, то це фактично нічого не дасть. Якщо взяти і вдарити санкціями по багатьох головах цієї гідри, тоді це моментально дасть ефект.

    Те, що було введено поетапно, з режиму санкцій, починаючи з весни 2014 року, я особисто не вважаю адекватною відповіддю на загрозу світовій спільноті, що йде від путінської Росії. Вся ситуація була ускладнена російським втручанням в американські вибори і можливим істотним впливом на ту малу величину, яка допомогла обранню Трампа.

    Трамп є, безумовно, агентом Кремля в тій чи іншій мірі, як він вважає або як вважає Путін, в залежності від того, як вони один одного бачать. Цілком очевидно те, що він явно веде абсолютно іншу гру, ніж інституційна державна машина США. А вона, в свою чергу, не дуже швидка (хоча і невідворотна). Відповідно, я думаю, що вся причина «засмічення» полягає в тому, що більш ніж 10-річна поведінка Путіна в якості міжнародного гопника походить від його тестування західної системи на стійкість і здатність протистояти його злочинам, починаючи з убивства Олександра Литвиненка (колишнього офіцера ФСБ) в центрі Лондона. Я думаю, що ця подія була першою реальною міжнародною диверсією і терористичним актом, скоєним на території іноземної держави, члена НАТО, члена Великої сімки, з використанням радіоактивних матеріалів - і це все на російському державному рівні залишилося абсолютно безкарним. Як і продовжують бути безкарними всі інші міжнародні злочини, як військові, так і акти міжнародного тероризму з боку Путіна та його ОЗУ.

    Відповідно, Волкер може мати своє бачення того, що там буде відбуватися і як довго, тому що в нього є якесь розуміння того, в якому горизонті будуть застосовані суттєві санкції проти Путіна і його ОЗУ, тобто проти голів гідри.

    Цілком очевидно, що проти мафії, яка заволоділа всією державою і перетворила її на мафію, може бути тільки серйозна боротьба за допомогою санкцій, які знесуть голови гідрі.

    А щоб вбити голови путінської гідри, повинні бути санкції з подвійним або потрійним напрямом.

    Перше - щоб допомогти так званій «еліті» Росії позбутися путінського режиму незалежно від того, чи хотіли б вони цього до 2014 року. Я маю на увазі, що їх бажання до того часу не має нічого спільного з тим, що є на даний момент. Наприклад, персональні санкції проти Ротенбергів, Ковальчуків і Тимченків (санкції проти відомих російських бізнесменів Юрія Ковальчука, братів Аркадія і Бориса Ротенбергів, Геннадія Тимченка, близьких до Путіна - «Апостроф») не грають великої ролі. А ось якби персональні санкції вводилися проти 100 осіб з путінського оточення щомісяця і за перший рік 1200 осіб потрапили б під персональні санкції, а на кінець другого року під персональні санкції потрапили б 2400 чоловік, то ця так звана «еліта», отримавши 2400 санкційних фізичних осіб, сьогодні вела б себе по-іншому по відношенню до путінського режиму з точки зору стійкості серцевини путінського ОЗУ.

    Читайте також

    Друге - з уже існуючим режимом санкцій Росія увійшла в довгостроковий період економічного згасання, незворотного процесу, який в середньостроковій перспективі неможливо повернути назад. Але ця перспектива може, на жаль, обертатися місяцями і роками агресії проти України, в тому числі, тисячами та десятками тисяч жертв.

    Тому поступове економічне згасання путінського режиму - це не найкращий спосіб зупинити його агресію. Проти режиму могли би бути введені абсолютно інші, значно жорсткіші економічні та фінансові санкції, включаючи якщо не повне, то часткове ембарго на експорт енергоносіїв з Росії, значно жорсткіші обмеження у фінансовій сфері тощо, щоб економіка країни обвалилась набагато швидше.

    Це, звичайно ж, поставить під удар весь російський народ. Але, з іншого боку, народ взяв на себе відповідальність за той режим, який існує в Росії. Російський народ за визначенням бере на себе відповідальність точно так само, як і великий німецький народ брав на себе відповідальність за 12 років гітлеризму.

    Я думаю, що комбінація масових персональних санкцій з жорсткими економічними фінансовими санкціями послужила би справі знищення цього режиму набагато швидше. Але західні країни досі не були готові до цього. На жаль. Побачимо, що станеться після 2 лютого 2018 року, коли вийде та знаменита і довгоочікувана доповідь у США. Які заходи будуть прийняті після цього? Будемо сподіватися на те, що мої аргументи будуть почуті! Можливо, буде і третій напрямок санкцій. Персональні - проти самого Путіна.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Донбас США НАТО ФСБ санкції ГРУ ембарго Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ