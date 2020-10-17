Секта адептів заперечення Covid-19 збільшується пропорційно кількості виявлених хворих

Сьогодні у кожного другого пасажира столичних маршрутних таксі ніс стирчить поверх маски

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Сегодня впервые за несколько месяцев пришлось воспользоваться общественным транспортом. Впечатлений выше крыши. Такое ощущение, что количество адептов секты «ковиданетвывсеврети» растет прямопропорционально количеству ежедневно выявляемых инфицированных. Иначе я не могу объяснить ситуацию, при которой у каждого второго пасажира маршрутки из-под масочки торчит нос.

Мне всю дорогу ооочень хотелось щелкнуть по каждому из высунутых из-под маски носов. А еще — спросить: вы реально верите в эти безумные теории о том, что носом мы вдыхаем, а ртом выдыхаем, а значит, не заражаем и не заражаемся (или что носом мы вдыхаем меньше, чем ртом или прочий бред, которым любители обнажить носы оправдывают свой идиотизм)?!!

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Особенно умилили две женщины. Первая - в очень красивой розовой масочке, аккуратно вышитой цветами. Изделие с очень продуманным фасоном: оголяющее нос - так, чтобы не напрягаться и не опускать часть маски каждый раз. Вторая - женщина с паникой в глазах, отсчитывающая мелочь на кассе магазинчика, где одноразовые маски поштучно по акции продаются по 2.90.

«Девочки, ну надо же себя защитить. Только от нас все зависит, самим о себе нужно позаботиться. Ведь маски-то нужно менять каждые полтора часа!», — вещала эта женщина с маской на подбородке, которая не то что нос, а даже рот не прикрывала.

Про дистанцию в очереди к кассе молчу. Потому что не хочу некультурно выражаться.

Ребята, ну каааак так????!!!!!!

Джерело:

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