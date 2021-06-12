  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Тихий
рус
    Думки вголос

    Героям Слава! І це треба довести в суді

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Героям Слава! І це треба довести в суді

    Справедливості треба добиватися

    Про «неформатну» футбольну форму. Який чудовий привід випав Україні нарешті розставити крапки над «І»! Ні, на ЄВРО-2020 треба вже зіграти, як домовилися. Нехай той «делегат УЄФА» хоч з рентгеном перевіряє наші футболки. Але. До суду треба подавати потім – на УЄФА, незалежно від того, як зіграє наша збірна!

    Це може зробити українське футбольне начальство, але може будь-хто іще – державна установа (той же Інститут націальної пам’яті) та навіть просто якийсь громадянин України, який зазнав морального утиску через непристойні маневри спортивної бюрократії. Не сказати, щоби такий процес довго був би в центрі уваги сучасного інформокеану, але за ним слідкуватимуть у світі. От там і розібратися б – звідки взялося це гасло, чому і на якій підставі і з якими «фактами» ерефія досі бреше про УПА, яка чинила спротив сталінській воєнній машині ще й десять років по тому, як Європа під ту машину покірно лягла.

    Коротше. Справедливості треба добиватися, чесної історії, написаної на основі фактів, а не луб’янських провокацій та брехні.

    Читайте також: «Ставки» на футбольне Євро від Мирона Маркевича: сильні і слабкі сторони нашої збірної

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Героям Слава! І це треба довести в суді