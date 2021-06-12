Героям Слава! І це треба довести в суді

Справедливості треба добиватися

Про «неформатну» футбольну форму. Який чудовий привід випав Україні нарешті розставити крапки над «І»! Ні, на ЄВРО-2020 треба вже зіграти, як домовилися. Нехай той «делегат УЄФА» хоч з рентгеном перевіряє наші футболки. Але. До суду треба подавати потім – на УЄФА, незалежно від того, як зіграє наша збірна!

Це може зробити українське футбольне начальство, але може будь-хто іще – державна установа (той же Інститут націальної пам’яті) та навіть просто якийсь громадянин України, який зазнав морального утиску через непристойні маневри спортивної бюрократії. Не сказати, щоби такий процес довго був би в центрі уваги сучасного інформокеану, але за ним слідкуватимуть у світі. От там і розібратися б – звідки взялося це гасло, чому і на якій підставі і з якими «фактами» ерефія досі бреше про УПА, яка чинила спротив сталінській воєнній машині ще й десять років по тому, як Європа під ту машину покірно лягла.

Коротше. Справедливості треба добиватися, чесної історії, написаної на основі фактів, а не луб’янських провокацій та брехні.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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