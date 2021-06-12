Евро-2020. Прогноз на матч Бельгія – Росія

У Львові запрошують на матч безкоштовним пивом за кожен гол у ворота росіян

Вже у першому турі чемпіонату Європи у групі В на збірну Росії може очікувати справжнє пекло – підопічні Станіслава Черчесова зустрінуться з «червоними дияволами», лідером рейтингу ФІФА збірною Бельгії. Попри те, що росіяни грають у Санкт-Петербурзі, навряд чи їм це допоможе вчепитися бодай за одне очко. Адже, по-перше, склад Бельгії коштує майже на пів мільярда євро більше. І якщо цього аргументу переваги не достатньо, то по друге – росіяни жодного разу у своїй історії не перемагали бельгійців. З семи зустрічей п'ять програли і ще два матчі закінчилися внічию. Тож, без зайвих сумнівів ми ставимо у прийдешньому матчі на перемогу збірної Бельгії.

Цікаво, що рганізатори Lviv Fan Festival будуть безкоштовно наливати по 100 келихів пива за кожен гол Бельгії у ворота Росії. Така інформація з'явилася в «інстаграмі» львівського заходу.

Росіяни напевно «паркуватимуть автобус» і можуть розраховувати на рідкісні контратаки. На позитивний результат можуть розраховувати хіба що завдяки ідеальної організації оборонної гри і підтримки уболівальників. Адже хоча номінальними господарями є бельгійці, але матч пройде в Сакт-Петербурзі.



