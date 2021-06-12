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    Збірна України в Амстердамі взяла перепочинок від тренувань

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    Збірна України прогулялася в Амстердамі - Збірна України в Амстердамі взяла перепочинок від тренувань
    Збірна України прогулялася в Амстердамі
    Фото: УАФ

    Команда готується до гри з Нідерландами і навантажень не потребує

    Робочий день в Амстердамі, куди національна збірна України прилетіла вчора ввечері, розпочала з прогулянки мальовничим парком біля готелю. Променад тривав близько півгодини.


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    Ввечері на команду очікують традиційні передматчеві події — прес-конференція головного тренера Андрія Шевченка та Олександра Зінченка та тренування на «Йохан Кройфф Арені».

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    Матч Нідерланди – Україна відбудеться 13 червня о 22.00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна України в Амстердамі взяла перепочинок від тренувань