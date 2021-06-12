Збірна України в Амстердамі взяла перепочинок від тренувань
Команда готується до гри з Нідерландами і навантажень не потребує
Робочий день в Амстердамі, куди національна збірна України прилетіла вчора ввечері, розпочала з прогулянки мальовничим парком біля готелю. Променад тривав близько півгодини.
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Ввечері на команду очікують традиційні передматчеві події — прес-конференція головного тренера Андрія Шевченка та Олександра Зінченка та тренування на «Йохан Кройфф Арені».
Матч Нідерланди – Україна відбудеться 13 червня о 22.00.
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